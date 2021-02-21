هل ستطلق مايكروسوفت أكبر تحديث لنظام ويندوز 10 في 2021؟

عادةً تطلق شركة مايكروسوفت تحديثان رئيسيان لنظام التشغيل ويندوز 10 في شهري مايو وأكتوبر من كل عام، حيث يأتي التحديثان بالكثير من الميزات لتحسين تجربة المستخدم، والآن وفقًا لتقرير حديث فإن مايكروسوفت في طريقها لإطلاق التحديث الرئيسي الأول لنظام التشغيل ويندوز 10 في وقت لاحق من ربيع هذا العام.

ثم سيعقبه التحديث الثاني في نهاية هذا العام والمتوقع له أن يكون التحديث الأكبر حتى الآن، فكيف تمهد مايكروسوفت في 2021 لأكبر تحديث قد يحصل عليه نظام التشغيل ويندوز 10 منذ إطلاقه في عام 2015؟

وفقًا للتقرير نفسه، فإن رمز التحديث القادم سيحمل الاسم (21H1)، ومع أن فريق (Windows Insider) – الذي يصدر إصدارات تجريبية من نظام التشغيل ويندوز 10 – لم يتحدث بعد عن التحديث القادم، إلا أن التقرير يشير بالفعل إلى أن مايكروسوفت ستلتزم بالفعل بتقليدها الذي امتد لثلاث سنوات بإصدار تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل كل عام.

حيث ظهر تسريب في العام السابق أشار إلى أن التحديث الأول لهذا العام 2021 سيكون تحديثًا أصغر يركز على تصحيحات نظام التشغيل، وذلك لأن التحديث المتوقع أن يحمل الاسم الرمزي (21H1) يمكن أن يمهد الطريق لتحديث أكبر قادم في الخريف – شهر أكتوبر – من المتوقع أن يحمل الاسم الرمزي (Sun Valley).

ووفقًا للتسريب نفسه فإن تحديث (21H1) قد قارب على الانتهاء، وربما تقوم مايكروسوفت باختباره قريبًا عبر قناتي (Beta) و (Release Preview) قبل إطلاقه بصورة نهائية للمستخدمين الربيع القادم – شهر مايو – حيث من المتوقع أن يأتي وفقًا للتسريب مع إضافات ثانوية مع أنه لم يتضح تماما ما تُشير إليه العبارات السابقة بالضبط.

وفقًا للعديد من المتابعين فإن تحديث (21H1) المتوقع إطلاقه في الربيع القادم، لا يحتوي على الكثير من الميزات والإضافات البارزة مثل تحديث (20H1) الذي أطلقته مايكروسوفت في العام السابق، حيث سيركز تحديث (21H1) على ميزات بسيطة، مثل: تحديث رموز التطبيقات، وتحديث صفحات الإعدادات، وتعديل المساعد الصوتي كورتانا.

ولكن في غضون ذلك، يُعتقد أن تحديث (Sun Valley) الذي قد يُطلق في الخريف القادم قد يجلب العديد من التغييرات المثيرة إلى نظام التشغيل ويندوز 10 من خلال تغيير التصميم بالكامل لنظام التشغيل أو ما أطلقت عليه مايكروسوفت اسم (التجديد البصري) Visual Rejuvenation مستخدمة نظام التصميم (Fluent Design) الخاص بها، وسيتضمن ذلك تغييرات بصرية، مثل: قائمة ابدأ عائمة جديدة، ووضع جديد يدعم اللمس بسهولة أكبر في الحواسيب اللوحية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن نرى في وقت لاحق من هذا العام 2021 إصداران من نظام التشغيل ويندوز 10، هما: إصدار عادي سيشغل الحواسيب المحمولة والحواسيب اللوحية إما بتحديث (21H1) أو تحديث (Sun Valley).

وإصدار آخر باسم (ويندوز 10 إكس) Windows 10x موجه للحواسيب والأجهزة الخاصة بالأعمال التعليمية والمؤسسات، حيث نجد أن مايكروسوفت وبسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في العام السابق قد قامت بتحويل تركيزها لتعزيز موقعها في سوق الأجهزة التعليمية بشكل أكبر لمنافسة نظام التشغيل (Chrome OS) من جوجل.





