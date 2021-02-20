Plex تختبر التكامل مع تطبيق Apple TV

بدأت المنصة الشعبية لاستضافة الوسائط والبث المباشر Plex باختبار التكامل مع تطبيق Apple TV، وبعد تطويرها بالكامل، تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالعثور على محتوى Plex من خلال تطبيق التلفزيون عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك و Apple TV.

ويخدم تطبيق التلفزيون أغراضًا متعددة، وأحد هذه الأغراض هو العمل كمركز للمحتوى من تطبيقات البث الأخرى.

ويمكن لتطبيق Apple TV عرض المحتوى من تطبيقات، مثل: Hulu و Amazon Prime Video، مما يسهل تتبع ما تشاهده في تطبيق واحد، ومن ثم الانتقال إلى التطبيقات الفردية لمشاهدة المحتوى فعليًا.

ورصد أحد مستخدمي تويتر اختبار Plex للتكامل مع تطبيق Apple TV، وظهر تكامل تطبيق التلفزيون في أحدث إصدار تجريبي من TestFlight لتطبيق المنصة الشعبية لاستضافة الوسائط والبث المباشر.

وتُظهر لقطات الشاشة للميزة مطالبة بتوصيل Plex بتطبيق Apple TV، مع لغة تظهر على الشاشة تفيد بأن التطبيق المشارك يشارك ما تشاهده مع آبل.

ويعني هذا أن المحتوى الذي لديك في Plex يظهر في تطبيق التلفزيون وفي أماكن، مثل قائمة Up Next.

وتُستخدم عمليات التشغيل وعمليات البحث والمشتريات ودرجة ثقة الجهاز في تخصيص تجربتك وتحسين تجربة الآخرين وإرسال الإشعارات إليك ومنع الاحتيال.

ولا يبدو أن الدمج قد تم طرحه بالكامل حتى الآن، حيث أوضح مستخدم تويتر أن المحتوى الذي قام بتخزينه عبر خادم Plex الخاص به لا يظهر باستمرار للتشغيل من خلال تطبيق التلفزيون.

ومن الواضح أن أحد الاحتمالات هنا هو أن خدمة Plex تخطط لدمج المحتوى الذي تقدمه من خلال خدمة البث مع تطبيق التلفزيون فقط، وليس المحتوى الذي يخزنه المستخدمون عبر خوادمهم.

وأطلقت Plex خدمة البث المباشر المدعومة بالإعلانات الخاصة بها في عام 2019، حيث تقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام المجانية.

ويمكن أن تكون الخدمة تخطط لإتاحة هذا المحتوى من خلال تطبيق التلفزيون فقط، وليس المحتوى الذي يستضيفه المستخدم من الخوادم الفردية.

وقال أحد موظفي Plex عبر منصة ريديت: تعمل هذه الميزة مع الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية عند الطلب فقط، ونود دمج الوسائط الشخصية أيضًا ولكن هذا غير ممكن تقنيًا لسببين.

وأضاف: لإنجاز هذا العمل، نقدم لشركة آبل قائمة بالمحتوى المتاح لدينا للبث، وكما هو مفصل في سياسة الخصوصية الخاصة بنا، نحن لا نعرف المحتوى الذي يمتلكه المستخدمون في مكتبات الوسائط الشخصية الخاصة بهم.





