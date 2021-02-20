واتساب تحاول شرح سياسة الخصوصية للمستخدمين

لدى منصة واتساب خطة جديدة لشرح سياسة الخصوصية المثيرة للجدل، وأوضحت في إعلان جديد كيف يمكن للمستخدمين قراءة السياسة الجديدة ومعرفة كيفية التعامل مع الرسائل التجارية والشخصية، التي لها معايير خصوصية مختلفة.

وتتعلق سياسة الخصوصية الجديدة بشكل أساسي بمراسلة الأنشطة التجارية عبر واتساب وما هي بياناتك التي يمكن لهذه الأنشطة التجارية الوصول إليها.

ويتم تشفير معظم رسائل واتساب بواسطة التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن الوصول إليها إلا من الأشخاص أنفسهم فقط.

لكن واتساب تتيح للمستخدمين أيضًا إرسال رسائل إلى الأنشطة التجارية، ولا تقدم هذه الرسائل الحماية نفسها.

ويمكن استخدام البيانات الموجودة في رسائل الأنشطة التجارية لأغراض تجارية، مثل استهداف الإعلانات عبر فيسبوك، ويتم تخزين بعضها أيضًا عبر خوادم فيسبوك.

وكانت سياسة الخصوصية في واتساب تحاول توضيح هذه التغييرات، لكن فسرها العديد من المستخدمين على أن واتساب تتخلى عن الخصوصية المعروفة عنها.

وقبل الإطلاق في 15 مايو، تخطط واتساب لتزويد المستخدمين بالقدرة على مراجعة سياسة الخصوصية الجديدة هذه داخل التطبيق.

وحاولت الشركة طمأنة المستخدمين من خلال ميزة الحالة في واتساب، لكن واتساب تشتمل الآن على لافتة يمكن النقر عليها لرؤية شرح السياسة الجديدة.

وتقول الشركة: إنها تذكر المستخدمين بقراءة السياسة الجديدة وقبولها لمواصلة استخدام التطبيق أيضًا.

وتشير المنصة إلى أن الأنشطة التجارية تدفع مقابل الحق في استخدام واتساب للوصول إلى العملاء، وهذه إحدى الطرق التي يمكن للشركة من خلالها توفير منصتها مجانًا.

وأثارت السياسة الجديدة احتجاجًا عالميًا وانتقل المستخدمون إلى التطبيقات المتنافسة، مما دفع واتساب إلى تأخير إطلاقها إلى شهر مايو وتوضيح أنها تركز على الأنشطة التجارية ولن تؤثر في المحادثات الشخصية.

ويأتي إعلان واتساب في الوقت الذي حظرت فيه فيسبوك جميع المحتويات الإخبارية في أستراليا، ودفعت هذه الخطوة أحد كبار المشرعين البريطانيين إلى تصنيف هذه الخطوة على أنها محاولة للتنمر على الديمقراطية.

يذكر أن واتساب بدأت بمشاركة بعض المعلومات الشخصية، مثل: أرقام الهواتف وصور الحساب، مع فيسبوك في عام 2016 لتحسين توصيات الأصدقاء والإعلانات عبر التطبيق.





