مايكروسوفت تعلن عن Office 2021 و Office LTSC

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدارين جديدين من Office: إصدار Office 2021 للمستهلكين و Office LTSC للعملاء التجاريين.

ويتوفر Office 2021 في وقت لاحق من هذا العام لكل من نظامي التشغيل ويندوز وماك.

وعلى غرار إصدار Office 2019 السابق، فإن الإصدار الجديد مصمم لأولئك الذين لا يرغبون في الاشتراك في نسخ Microsoft 365 العاملة بنظام السحابة.

ولا تقدم مايكروسوفت تفاصيل كاملة عن جميع الميزات والتغييرات في Office 2021 حتى الآن، لكن نسخة Office LTSC تتضمن أشياء، مثل: دعم الوضع الداكن وتحسينات إمكانية الوصول والمصفوفات الديناميكية و XLOOKUP في Excel.

ومن غير المتوقع وجود تغييرات رئيسية في واجهة المستخدم، حيث إن الوضع الداكن هو التغيير الواضح بصريًا، لكن مايكروسوفت تظل تركز معظم واجهتها والميزات المدعومة من السحابة على إصدارات Microsoft 365 من Office أولاً.

ويعد Office LTSC اعترافًا واضحًا من مايكروسوفت بأنه ليس كل عملائها التجاريين مستعدين للانتقال إلى السحابة.

وقال (جاريد سباتارو) Jared Spataro، رئيس Microsoft 365: إنها مجرد مسألة محاولة الوصول إلى العملاء أينما كانوا، ولدينا الكثير من العملاء الذين انتقلوا إلى السحابة على مدار الأشهر العشرة الماضية، وقد حدث هذا بشكل جماعي.

وأضاف: لدينا في الوقت نفسه عملاء لديهم سيناريوهات محددة لا يشعرون فيها بأنهم يستطيعون الانتقال إلى السحابة.

وتتضمن هذه السيناريوهات المحددة الصناعات المنظمة حيث لا يمكن تغيير العمليات والتطبيقات على أساس شهري، أو المصانع التي تعتمد على Office وتريد إصدارًا زمنيًا مغلقًا.

وتلتزم مايكروسوفت أيضًا بإصدار دائم آخر من Office للمستقبل، لكنها تغير الأسعار وكيف يتم دعم هذه الإصدارات الجديدة.

ويتم الآن دعم Office LTSC لمدة خمس سنوات فقط بدلاً من السنوات السبع التي قدمتها الشركة عادةً لمنتج Office.

كما زادت أسعار تطبيقات Office Professional Plus و Office Standard والتطبيقات الفردية بنسبة 10 في المئة للعملاء التجاريين، مع بقاء أسعار المستهلكين والشركات الصغيرة في Office 2021 كما هي.

ويتوافق توقيت دعم Office LTSC بشكل وثيق مع كيفية دعم ويندوز، وتقوم مايكروسوفت أيضًا بمواءمة جداول إصدارها لكل من Office وويندوز نتيجة لذلك.

ويتم طرح كلا الإصدارين التاليين من Office LTSC و Windows 10 LTSC في النصف الثاني من عام 2021.

ويقول سباتارو: يتم تحديد توقيت الإصدارين عن كثب، وذلك بالرغم من أنه ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لإصدار ويندوز، ونحاول التقريب بينهما لتسهيل عمل الشركات.

وتخطط مايكروسوفت الآن لإصدار معاينة Office LTSC في شهر أبريل، مع إصدار كامل في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، لن يتوفر Office 2021 للمستهلك في المعاينة، ويتم أيضًا شحن Office LTSC و Office 2021 مع OneNote ويتضمن إصدارات 32 بت و 64 بت.





