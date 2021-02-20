آبل تطور حزمة بطارية مغناطيسية لجهاز آيفون

تطور شركة آبل ملحقًا جديدًا لشحن آيفون على شكل حزمة بطارية يتم توصيلها مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الجهاز باستخدام MagSafe، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

وبالرغم من أن بعض النماذج الأولية لها سطح خارجي مطاطي، إلا أنه لا يُعتقد أن حزمة البطارية تعمل كحافظة واقية مثل ملحقات بطارية آيفون السابقة من آبل.

وإلى جانب تفاصيل حزمة البطارية الجديدة، تشير وكالة بلومبرغ أيضًا إلى أنه من غير المرجح أن تتلقى تشكيلة آيفون دعمًا للشحن اللاسلكي العكسي في أي وقت قريبًا.

ويُعتقد أن ملحق حزمة البطارية كان قيد التطوير لمدة عام على الأقل، لكن ورد أنه واجه مشكلات في التطوير تتعلق ببرنامج آيفون الذي يعتقد أن الحزمة ترتفع درجة حرارتها.

وتشير وكالة بلومبرغ إلى أن آبل حذرة بشأن الإعلان عن ملحقات الشحن، بعد أن اضطرت إلى إلغاء منصة الشحن AirPower في عام 2019، بعد عام ونصف من الإعلان عنها للمرة الأولى.

وقد تعني مشاكل التطوير أن ملحق حزمة البطارية الجديد قد يتأخر أو حتى قد يتم إلغاؤه.

وستكون حزمة الشحن هي الأحدث في تشكيلة آبل لملحقات iPhone 12 MagSafe، التي تعلق على ظهر الهاتف بمساعدة دائرة مغناطيسية مدمجة.

وتضمنت الملحقات السابقة شواحن حائط، بالإضافة إلى حافظات ترتبط مغناطيسيًا، ويُقال: إن MagSafe تعود إلى أجهزة الحاسب المحمولة من آبل أيضًا.

وظهرت شائعات عن ملحق البطارية الجديد للمرة الأولى بعد العثور على إشارة إليه في التعليمات البرمجية للإصدار التجريبي من iOS 14.5، ويلاحظ تقرير وكالة بلومبرغ أنه تمت إزالة المرجع لاحقًا.

وبالإضافة إلى حزمة البطارية الجديدة، يقال: إن آبل مهتمة بالسماح لأجهزتها بشحن بعضها بعضًا.

ويشير تقرير وكالة بلومبرغ إلى أنها خططت لتشكيلة آيفون لعام 2019 لتكون قادرة على شحن أجهزة AirPods لاسلكيًا، لكن تم إلغاء الخطط لاحقًا، ويبدو من غير المرجح ظهور هذه الوظيفة في المستقبل القريب.

ويحاول مصنعو الملحقات الآخرون تقديم وظائف مماثلة لحزمة بطارية MagSafe، وظهرت مثل هذه المنتجات في أواخر العام الماضي، التي تم بيعها عبر Alibaba و Aliexpress تحت أسماء متنوعة.





