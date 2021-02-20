آبل تطالب Steam ببيانات مبيعات أكثر من 400 لعبة

استدعت شركة آبل إلى المحكمة شركة Valve في شهر نوفمبر 2020 كجزء من التقاضي المستمر مع شركة Epic Games، وهي تطالب خدمة التوزيع الرقمية لألعاب الفيديو Steam بتوفير بيانات مبيعات مكثفة لأكثر من 400 لعبة.

وتطالب آبل شركة Valve بتقديم كميات هائلة من البيانات التجارية حول مبيعات Steam وعملياتها على مدار عدة سنوات، وتأتي هذه الخطوة وسط معركة آبل المستمرة بشأن جهود Epic Games لتجنب دفع رسوم App Store.

وتجادل آبل بأن بيانات Steam ضرورية لحساب حجم سوق قنوات التوزيع المتاحة لشركة Epic Games، حيث يمكن أن تقدم Epic Games نظريًا ألعابها من خلال Steam بالإضافة إلى الأسواق الرقمية الأخرى.

لكن البيانات أيضًا ذات قيمة كبيرة في تقييم سوق الألعاب والتطبيقات، وهي مساحة يستمر فيها متجر تطبيقات iOS من آبل في التنافس مع سوق Steam.

وتؤكد Valve أن مطالب آبل غير عادية وتعارض الطلب، حيث تريد آبل من Valve المستندات التي توضح ما يلي:

إجمالي المبيعات السنوية للتطبيقات والمنتجات داخل التطبيق. عائدات الإعلانات السنوية من Steam. المبيعات السنوية للمنتجات الخارجية المنسوبة إلى Steam. الإيرادات السنوية من Steam. الأرباح السنوية سواء كانت إجمالية أو صافية من Steam.

وقالت أبل في الإيداع: إن المحاكم طلبت من سامسونج تقديم معلومات متطابقة تقريبًا، وبالإضافة إلى ذلك، تطلب آبل أيضًا من Valve المستندات التي توضح:

اسم كل تطبيق عبر Steam. النطاق الزمني عندما كان التطبيق متاحًا عبر Steam. سعر التطبيق وأي منتج داخل التطبيق متاح عبر Steam.

وتجادل Valve بأن الطلبات مفرطة في العمومية، وقالت: أعطتنا آبل قائمة تضم 436 لعبة فيديو توضح أنها متوفرة عبر متجر Epic Game و Steam وطلبت منا تحديد كل إصدار وكل المحتوى الرقمي أو العناصر لكل لعبة من هذه الألعاب عبر Steam من 2015 إلى الوقت الحاضر، إلى جانب تقديم معلومات شاملة عن كل منها.

وتتضمن المعلومات المطلوبة تواريخ البيع، وتغييرات الأسعار، وإجمالي الإيرادات لإصدار اللعبة والعناصر، مقسمان بشكل فردي، وإيرادات Valve المتعلقة بهذه الإصدارات والمحتوى والعناصر.

وتوضح Valve بأن هذه المطالب تفرض عبئًا غير عادي عليها في سبيل الاستعلام عن كمية هائلة من المستندات ومعالجتها ودمجها لإنشاء المستندات التي تطلبها آبل وأنها لا تحتفظ بهذه البيانات كجزء من المسار العادي للعمل.

ويشير الإيداع إلى أن آبل قد خفضت طلبها للحصول على البيانات من جميع الألعاب التي تزيد عن 30000 لعبة عبر Steam على مدار عشر سنوات إلى 436 لعبة على مدار ست سنوات.





