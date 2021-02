ما هو تطبيق Clubhouse وما سر انتشاره الآن؟

شهد تطبيق جديد يُسمى (كلوب هاوس) Clubhouse إقبالًا كبيرًا من المستخدمين خلال الأيام الماضية، على الرغم من أنه موجود منذ شهر مارس 2020، ويتطلب الاشتراك فيه يتطلب دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا، بالإضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام (iOS) فقط، وبالرغم من كل ذلك، يزداد عدد المستخدمين بسرعة، وزاد عدد الدعوات إلى درجة أن بعضها تُباع على موقع (Ebay) بأسعار خيالية.

تشير التقارير إلى أن الإقبال الكبير والمفاجئ على تطبيق (Clubhouse) كان نتيجة إعلان (إيلون ماسك) مؤسس شركتي SpaceX وتيسلا عن استضافته لمحادثة صوتية مع (فلاد تينيف) Vladimir Tenev الرئيس التنفيذي لتطبيق (روبن هود) Robinhood.

وسبق أن دعم ماسك تطبيق (سيجنال) Signal للتراسل الفوري – خلال أزمة تغيير واتساب لساسية الخصوصية الخاصة به – وحضّ متابعيه على استخدامه قبل أن يشجعهم على استخدام تطبيق “كلوب هاوس”.

وقد دعا إيلون ماسك يوم السبت الماضي أيضًا الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لمحادثة صوتية عبر تطبيق (Clubhouse)، ولم ترفض روسيا هذه الفكرة حتى الآن.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021