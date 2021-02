جوجل تعلن عن ميزات جديدة لمنتجاتها التعليمية

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة لمنتجاتها التعليمية، بما في ذلك إعادة تسمية G Suite for Education إلى Google Workspace for Education.

وكشفت الشركة للمرة الأولى عن العلامة التجارية Workspace لمجموعة تطبيقات المكتب الخاصة بها في شهر أكتوبر، لكن المجموعة التعليمية احتفظت بعلامة G Suite التجارية حتى الآن.

ومن بين التغييرات الأخرى التي تم إجراؤها على المستويات المختلفة، تمت إعادة تسمية الإصدار المجاني من G Suite for Education إلى Google Workspace for Education Fundamentals وإعادة تسمية G Suite Enterprise for Education إلى Google Workspace for Education Plus.

وإذا كنت أحد عملاء G Suite Enterprise for Education، فسوف تنتقل تلقائيًا إلى Google Workspace for Education Plus.

وأعلنت جوجل أيضًا عن تغييرات في سياسة تخزين البيانات لعملائها في مجال التعليم، وعرضت الشركة في السابق مساحة تخزين غير محدودة للمؤسسات المؤهلة، لكن اعتبارًا من العام المقبل، تنقل الشركة المدارس نحو نموذج تخزين مجمع، مما يوفر خطًا أساسيًا يبلغ 100 تيرابايت من التخزين المجمع المشترك بين مؤسسة.

وتدخل السياسة حيز التنفيذ لجميع عملاء Google Workspace for Education الحاليين في شهر يوليو 2022، وتكون سارية للعملاء الجدد الذين اشتركوا في عام 2022.

وهناك أيضًا ميزات جديدة في الطريق لخدمة مؤتمرات الفيديو Google Meet لتحسينها للتعلم الافتراضي، وبعض هذه الميزات تأتي للعملاء خارج الخطة التعليمية أيضًا.

وتشمل الميزات الجديدة:

القدرة على كتم صوت كل شخص في مكالمة وإنهاء مكالمة لجميع الحاضرين، ويتم طرح هذه القدرة قريبًا وتصل إلى عملاء التعليم أولاً

ردود أفعال الرموز التعبيرية، التي يتم إطلاقها بحلول شهر أغسطس لجميع مستخدمي Google Meet.

محاضر الاجتماعات، التي يتم إطلاقها للعملاء في مجال التعليم والمؤسسات في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على دمج تطبيق Google Meet ومنتجها Google Classroom بشكل أكبر.

ولن يتمكن الطلاب من الانضمام إلى مكالمات Google Meet التي تم إنشاؤها من Google Classroom قبل قيام المعلم بذلك، ويمكن لتطبيق Google Meet تقييد الاجتماعات على الطلاب والمعلمين فقط في الفصل بناءً على قائمة طلاب Google Classroom.

ومن المفترض إطلاق هذه الميزات وغيرها في وقت لاحق من هذا العام.

وهناك أيضًا ميزات جديدة يجري تطويرها لمنتج Google Classroom، بما في ذلك دعم الوظائف الإضافية من خدمات الجهات الخارجية المتاحة لعملاء Google Workspace for Education Plus أو Learning and Learning Upgrade والدعم في وضع عدم الاتصال لتطبيق Google Classroom لنظام أندرويد.