تيك توك أبرمت اتفاقية مع UFC لبث فنون القتال المختلطة

أبرمت منظمة فنون القتال المختلطة UFC اتفاقية متعددة السنوات مع منصة مشاركة الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك من أجل بث المحتوى المباشر لبطولة فنون الدفاع عن النفس المختلطة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الصفقة بشكل أساسي توفير منظمة UFC للمحتوى المرئي المباشر الأسبوعي عبر تيك توك، بما في ذلك الوصول قبل وبعد القتال، ولقطات من وراء الكواليس، وتفاعلات مع الرياضيين.

ومن خلال هذه الشراكة، تمنح تيك توك و UFC المعجبين إمكانية الوصول إلى مئات الأجزاء من المحتوى سنويًا عبر UFC و UFCRussia و UFCBrasil و UFCEurope.

ويمثل UFC ثالث أكثر الدوريات الرياضية شعبية عبر تيك توك منذ انضمامه إلى المنصة في شهر أكتوبر مع أكثر من 6.3 ملايين متابع

وقالت المنظمة: تعد هذه الشراكة مع تيك توك إضافة هائلة إلى نظام توزيع المحتوى في UFC، ونريد أن نكون في كل مكان يستهلك فيه المعجبين المحتوى.

وأضافت: تواصل تيك توك فتح آفاق جديدة للوصول إلى جمهور عالمي متنوع، ويعد هذا التعاون طريقة رائعة لزيادة الوعي بالأحداث المباشرة أثناء تقديم المحتوى المقنع لمعجبينا.

ويبدأ البث المباشر الأول في 20 فبراير مع محتوى ترويجي من المبارة التي تجمع بين (كورتيس بلايدز) Curtis Blaydes و (ديريك لويس) Derrick Lewis.

وقالت تيك توك: يسعدنا تعميق شراكتنا مع UFC وإطلاق قائمة قوية من المحتوى المباشر الحصري لمجتمع تيك توك، ويتوق عشاق الرياضة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى اللحظات القريبة والشخصية التي يفوتونها من خلال عدم حضور الأحداث الحية.

وأضافت: نحن متحمسون لنجلب الحركة والإثارة إلى تيك توك عبر UFC داخل وخارج الحلبة من خلال هذه الشراكة مع المنظمة الأولى لفنون القتال المختلطة في العالم.

وتمثل هذه الصفقة خطوة أخرى من جانب تيك توك من أجل إنشاء محتوى حول صناعة الرياضة بعد أن دخلت في شراكة في شهر أكتوبر مع منظمة الرياضات الإلكترونية Tundra.

وأصبحت تيك توك وجهة يمكن لعشاق الرياضة اكتشاف مجتمعات جديدة والتواصل مع الأحداث الرياضية المفضلة لديهم والرياضيين بطرق جديدة.

ويواجه تطبيق الفيديو القصير التدقيق في الولايات المتحدة حيث تقوم إدارة بايدن بمراجعة جهود الرئيس السابق (دونالد ترامب) لمعالجة المخاطر الأمنية المحتملة من شركات التكنولوجيا الصينية.





