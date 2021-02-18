أمازون تتيح التصويت من أجل بناء المنتجات الجديدة

أعلنت شركة أمازون عن برنامج جديد يسمى Build It يتيح للمستهلكين أن يكون لهم رأي في بعض المنتجات الجديدة التي تنتجها أمازون.

وفي جهد شبيه بمنصة Kickstarter، يمكن لعملاء أمازون اختيار دعم المنتجات، وإذا حصلت على دعم كافٍ في غضون 30 يومًا، فإن أمازون تقوم ببنائها.

ويتم فرض رسوم على العملاء إذا تم تطوير المنتج وشحنه فقط، ويجب أن يساعد البرنامج أمازون في تحديد المنتجات التي تحظى بشعبية قبل أن تقوم ببنائها.

واستخدمت أمازون برنامجًا مشابهًا في الماضي، يسمى Day 1 Editions، لبناء المنتجات التجريبية، مثل النظارات الذكية Echo Frames.

ولم تذكر أمازون ما إذا كانت تخطط لاستخدام هذا البرنامج لجميع منتجاتها أو ما إذا كانت تتيحه أمام المخترعين الخارجيين.

ويحصل العملاء الذين يدعمون منتجًا على خصم على الطلب الألي، حيث يزداد السعر إذا تم إتاحته على نطاق واسع.

وأصدرت أمازون في السنوات الأخيرة مجموعة من المنتجات مع أليكسا، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى ساعات الحائط والنظارات.

وفشلت العديد من هذه المنتجات في الإقلاع، ويعد برنامج Build It وسيلة تستخدمها أمازون لقياس اهتمام العملاء بأحد أفكارها قبل أن تدخل حيز الإنتاج الكامل.

وأوضحت الشركة أنها لن تذكر مقدار الأموال التي يحتاجها منتج معين لإطلاقه، لكنها تعرض شريطًا يوضح نسبة الدعم التي يحتاجها المنتج من أجل إكماله.

وتتوفر المنتجات المفاهيمية الحالية بأسعار ترويجية حتى 19 مارس، وقالت أمازون: إن المزيد من الأفكار قادمة.

وينطلق برنامج Build It مع ثلاثة منتجات مفاهيمية تتمثل في طابعة الملاحظات اللاصقة الذكية ومقياس التغذية الذكي وساعة طائر الوقواق الذكية، وكلها تعمل مع أليكسا.

باستخدام تقنية الطباعة الصوتية، فإن طابعة الملاحظات اللاصقة الذكية دون استخدام اليدين، التي تعمل مع أليكسا، تجعل من السهل طباعة قوائم التسوق الخاصة بك، وقوائم المهام، والتذكيرات، وأحداث التقويم، أو العناصر الممتعة، وتستخدم الطابعة تقنية حرارية، لذا فهي لا تحتاج إلى الحبر أو مسحوق الحبر، ومن السهل إعادة تعبئة لفات الورق.

يعمل مقياس التغذية الذكي مع أليكسا لتوفير وصول فوري دون استخدام اليدين إلى المعلومات الغذائية لآلاف المكونات والطعام على أساس الوزن، وتتذكر أليكسا الأطعمة التي تستخدمها بشكل متكرر، ويمكنك على سبيل المثال الطلب من أليكسا سؤال المقياس عن كمية السكر الموجودة في العنب البري.

تمثل ساعة طائر الوقواق الذكية طريقة ممتعة للمساعدة في الحفاظ على تنظيمك أنت وعائلتك، حيث إنها تعمل مع أليكسا وتتميز بنحو 60 ضوء LED، وطائر الوقواق المنبثق ميكانيكيًا، ومكبرات الصوت المدمجة لأجهزة ضبط الوقت وأجهزة الإنذار، وتحتوي الساعة على بندول قابل للإزالة بحيث يمكنك تثبيتها على الحائط أو وضعها على الرف، ويمكنك أيضًا إعدادها لتصدر صوتًا على مدار الساعة أو جدولتها لكتم الصوت والحركة في أوقات معينة.





