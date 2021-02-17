Microsoft Edge يحصل على Kids Mode

أعلنت شركة مايكروسوفت عن (وضع الأطفال) Kids Mode لمتصفحها للويب Microsoft Edge، ويحتوي الوضع على العديد من الميزات لحماية الأطفال أثناء تصفحهم للويب.

ويتم طرح Kids Mode حاليًا لمستخدمي برنامج إيدج إنسايدر عبر قناتي Dev و Canary، وتشارك الصفحة الرئيسية لبرنامج Microsoft Edge Insider المزيد حول وضع الأطفال.

ويحتوي Kids Mode على سمات متصفح مخصصة ومقالات مناسبة للأطفال لمساعدة الأطفال على تصفح الويب بأمان.

كما أن لدى الوضع ميزة البحث الآمن في Bing لإبعاد الأطفال عن نتائج البحث للبالغين، ويحدد منع التتبع على أنه مشدد، وصممت مايكروسوفت Kids Mode مع وضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا في الاعتبار.

ويمكن تشغيل وضع الأطفال من خلال منتقي الملفات الشخصية في المتصفح، ولا يتطلب حسابًا فرعيًا، لذلك يجب أن يكون من السهل إعداده واستخدامه، حتى إذا كنت تستخدم جهاز حاسب مشترك.

ويتطلب الخروج من وضع الأطفال كلمة المرور، ويمكنك باستخدام كلمة المرور منح استثناءات أثناء التصفح.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد طفلك زيارة موقع تعرف أنه مناسب للأطفال، لكن تم حظره بواسطة وضع الأطفال، فيمكنك منح حق الوصول إليه.

ويمكن للوالدين اختيار المواقع التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها، ويحتوي الوضع على قائمة السماح، التي يمكن للوالدين استخدامها لضبط تجربة التصفح.

ويجب أن تؤدي قائمة السماح إلى بعض التحكم الدقيق في وضع الأطفال، وهو أمر جيد لأن الآباء قد يرغبون في ضبط الوضع مع نضوج الأطفال.

وتخطط مايكروسوفت لإضافة المزيد من الميزات والوظائف إلى وضع الأطفال بمرور الوقت، ويتم في الوقت الحالي طرحه لمستخدمي برنامج Microsoft Edge Insider.

وتعد أوضاع الأطفال ميزات شائعة في خدمات وأجهزة البث، مثل حساب Just for Kids ضمن خدمة نيتفليكس وخدمة Amazon FreeTime الموجودة ضمن أجهزة Fire اللوحية و Fire TV sticks.

ويساعد وجود بعض الإعدادات التي تركز على الأطفال، والتي يمكنك تشغيلها بسهولة، في توفير المتاعب من خلال انتقاء واختيار ما يمكن لطفلك تجربته.





