iOS 14.5 يروج للقاحات عبر الرموز التعبيرية

كجزء من iOS 14.5، تضيف شركة آبل رموزًا تعبيرية جديدة من إصدار Emoji 13.1 من Unicode Consortium، بما في ذلك خيارات لون البشرة لبعض الرموز التعبيرية الشائعة والعديد من الوجوه والقلوب المبتسمة الجديدة.

وتقوم الشركة أيضًا بإجراء بعض التغييرات على الرموز التعبيرية الأخرى المتوفرة.

وقد تكون التغييرات الجديدة التي تطرأ على لون البشرة هي الأكثر أهمية في الملاحظة، وتحتوي الرموز التعبيرية الشائعة الآن على العديد من الاختلافات في لون البشرة لجميع الخيارات.

ويتضمن تحديث آبل أيضًا رؤيتها للوجوه المبتسمة الجديدة المضمنة في أحدث مجموعة رموز تعبيرية من Unicode Consortium، بما في ذلك Exhaling Face و Face with Spiral Eyes و Face in Clouds.

وحصلت القلوب، وهي فئة أخرى من رموز الإيموجي، على أعضاء جدد ينضمون إليها Heart on Fire و Mending Heart.

وتمت الموافقة على هذه الرموز التعبيرية من Unicode Consortium في شهر سبتمبر، مما يعني أنه يمكن البدء دمجها في المنتجات والخدمات.

ويترك الأمر للشركات الفردية لتصميم شكل الرموز التعبيرية عبر أجهزتها وخدماتها، ولهذا السبب يبدو الوجه المبتسم عبر جهاز آيفون مختلفًا عما هو عليه عبر تويتر.

وتقرر الشركات أيضًا موعد ظهور الرموز التعبيرية الجديدة، وعلى سبيل المثال، تمكن مستخدمو Pixel من استخدام الرموز التعبيرية الجديدة منذ شهر ديسمبر.

وتجري آبل تعديلات على بعض الرموز التعبيرية الحالية، بحيث تحتوي الرموز التعبيرية لتسلق الصخور الآن على خوذة، والرموز التعبيرية للحقنة أصبحت الآن أكثر عمومية بدلاً من واحدة مليئة بالدم، وسماعات الرأس تشبه AirPods Max.

وقد يكون تغيير الحقنة مفيدًا بشكل كبير لأي شخص يكتب عن فيروس كورونا.

ولا يقتصر الأمر على أن طريقة الحقن الجديدة أقل إثارة للترهيب بعد إفراغها من الدم، لكنها قابلة للتطبيق بشكل أكبر على اللقاحات.

ويتبع تغيير الرموز التعبيرية لسماعات الرأس لتشبه AirPods Max نمطًا معروفًا، حيث تُدرج آبل بانتظام منتجاتها في مجموعة الرموز التعبيرية.

وتقول آبل: إن هذه الرموز التعبيرية متوفرة في الإصدار الجديد التجريبي من iOS 14.5، ويقال أيضًا: إن الإصدار الكامل من iOS 14.5 يتضمن العديد من الإضافات المفيدة الأخرى، مثل دعم أذرعة تحكم Xbox و PlayStation الجديدة، والقدرة على تعيين خدمة بث الموسيقى الافتراضية من سيري، والقدرة على فتح هاتفك باستخدام Apple Watch.





