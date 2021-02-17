5 من أفضل ألعاب بلاي ستيشن 5 المتعددة اللاعبين

مع وجود الكثير من ألعاب الفيديو التي يمكنك لعبها في جهاز (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، إلا أن الألعاب المتعددة اللاعبين التي يمكنك لعبها عبر الإنترنت أو حتى في وضع عدم الاتصال لها شعبية خاصة لدى الكثير من اللاعبين، وهناك الكثير من الألعاب التي يمكنك الاختيار من بينها.

إليك 5 من أبرز الألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت في جهاز PlayStation 5:

1- لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War:

تعتبر سلسلة لعبة (Call of Duty) من أفضل الألعاب المتعددة اللاعبين التي يمكنك لعبها، وتعتبر لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War من أحدث الألعاب في هذه السلسلة التي تقدم لك تجربة غامرة عند اللعب مع أصدقائك.

تقع أحداث اللعبة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي أثناء الحرب الباردة، حيث ستخوض حملة مستوحاة من أحداث حقيقية، وكما هو الحال مع معظم سلسلة ألعاب (Call of Duty) فإن هذه اللعبة تتميز بأوضاع متعددة لللاعبين وخيارات مختلفة لكيفية اللعب مع الأصدقاء أو بشكل منفرد، لكن للحصول على أفضل تجربة فنوصى بلعبها مع أصدقائك.

اللعبة متوفرة في أمازون السعودية بسعر 319 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 16%، أي بسعر 269 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

اللعبة متوفرة لمستخدمي جهاز بلاي ستيشن 4 أيضًا في أمازون السعودية بسعر 279 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 23%، أي بسعر 215 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- لعبة Fortnite:

من أشهر ألعاب الفيديو في السنوات الأخيرة التي وجدت شعبية كبيرة وذلك لتوفرها في جميع منصات الألعاب وبشكل مجاني، وفي جهاز (بلاي ستيشن 5) ستختبر تجربة لعب لم يسبق لها مثيل، حيث يمكنك بث اللعبة بدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية عبر جميع أوضاع اللعبة.

وسواء كنت تلعب عبر الإنترنت منفردًا أو مع الأصدقاء باستخدام وضع متعدد اللاعبين على شاشة مقسمة، فإن اللعبة تعتبر واحدة أفضل ألعاب الفيديو التي يمكنك لعبها، وحتى إذا كان الانتصار في اللعبة ليس مهمًا لك، فإنه من الممتع أن ترى المدة التي يمكنك فيها أنت وفريقك البقاء على قيد الحياة.

3- لعبة Mortal Kombat 11 Ultimate:

تعتبر سلسلة لعبة (Mortal Kombat) من أشهر ألعاب الفيديو القتالية الكلاسيكية، ولعبة (Mortal Kombat 11) هي تكملة للعبة الأصلية (Mortal Kombat X) التي صدرت في عام 2015، حيث تتميز بقصة رائعة ومؤثرات متقدمة.

في هذه اللعبة سيكون لديك الآن العديد من الطرق المختلفة لهزيمة أصدقائك أو أعدائك على حد سواء، وذلك بالاستعانة بالآلاف من الأسلحة والمعدات للحصول على مستوى غير مسبوق من تجربة اللعب، بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصية تضم أشهر المقاتلين، مثل: Rambo و The Terminator.

اللعبة متوفرة في أمازون السعودية بسعر 219 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مع خصم 9%، أي بسعر 199 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- لعبة Godfall:

تعتبر هذه اللعبة من أبرز ألعاب الفيديو الحركية الجماعية، حيث يمكنك لعبها بشكل فردي أو مع ما يصل إلى ثلاثة من أصدقائك، وتدور أحداث اللعبة في أجواء خيالية مقسمة إلى عدة عوالم، حيث يتقمص اللاعبون أدوار الفرسان لمحاربة الأشرار ومنع وقوع الكارثة الكبرى التي تهدد هذه العوالم.

لدى اللاعبين خمسة فئات من الأسلحة يمكنه الاختيار من بينها بناءً على تقدمهم، وتشمل: السيف الطويل، والشفرات المزدوجة، والمسدس، ومطرقة الحرب ذات اليد المزدوجة، والسيف الكبير اليدوي، التي تساعدك في مواجهة أشرس الأعداء والفوز بالغنائم الثمينة.

اللعبة متوفرة في أمازون السعودية بسعر 299 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الحصول عليها الآن مع خصم 5%، أي بسعر 285 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- لعبة NBA 2K21:

ستقدم لك لعبة (NBA 2K21) طريقة فريدة لاختبار أهم ميزات جهاز (بلاي ستيشن 5) وهي ردود الفعل اللمسية في وحدة التحكم DualSense، بالإضافة إلى ذلك يمكنك اللعب مع ما يصل إلى تسعة لاعبين آخرين عبر الإنترنت مع الكثير من الأوضاع المختلفة، وتعد المنافسة إحدى الركائز الأساسية في سلسلة ألعاب (NBA 2K) ويمكنك الاستمتاع بها مع – أو ضد – أصدقائك عبر الإنترنت أو في الأوضاع المتعددة اللاعبين.

اللعبة متوفرة في أمازون السعودية بسعر 316 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





