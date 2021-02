موتورولا تعلن عن Moto G30 و Moto G10

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة في الأسواق الأوروبية هما Moto G30 و Moto G10، وكلاهما يبدأ بأقل من 200 يورو.

ويمثل Moto G30 و Moto G10 بداية جيل جديد يركز على تجربة الكاميرا القوية وعمر البطارية الطويل.

ويتشابه الهاتفان تمامًا، باستثناء أن G30 لديه بعض الترقيات العتادية، ويتم إطلاق G10 و G30 في دول أوروبية مختارة في الأسابيع المقبلة.

ويحتوي كلا الهاتفين على شاشات IPS LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل، ويتميز هاتف Moto G30 بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويتضمن أيضًا كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

وتتميز الكاميرا الرباعية الموجودة في الخلف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7 مع تقنية Quad Pixel ينتج صورًا بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم ربط الكاميرا الرئيسية بكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل (118 درجة)، ولا توجد كاميرا تليفوتوغرافي، وبدلاً من ذلك، يتولى المستشعر الرئيسي العالي الدقة مهام التكبير.

وتوجد كاميرتان إضافيتان، الأولى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل والثانية كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويقتصر تسجيل الفيديو على 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويعمل هاتف G30 بواسطة معالج Snapdragon 662، الذي يتضمن ثمانية أنوية Kryo 260، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 610، ونظام التشغيل أندرويد 11 مع إضافة بعض الميزات التي طورتها موتورولا.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

وهناك إصدارات فردية وثنائية بالنسبة لشريحة الاتصال، وفي حين أن كلاهما يحتوي على فتحات microSD، فإن إصدار بطاقة SIM المزدوجة يستخدم تصميم فتحة هجينة، مما يقصرها على بطاقة SIM واحدة إذا كان لديك بطاقة microSD هناك.

ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الرابع والشبكات اللاسلكية والبلوتوث و NFC ومجموعة متنوعة من أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويتضمن الاتصال السلكي USB-C ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، كما يتوفر جهاز استقبال راديو FM.

وتعد البطارية التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير جيدة للاستخدام لأكثر من يومين، وفقًا لاختبارات الشركة الخاصة، ويمكن شحنها بسرعة 20 واط.

ويتشابه هاتف Moto G10 مع هاتف Moto G30، لكن هناك بعض الاختلافات، مثل أن الشاشة تعمل بتردد 60 هرتز، والبطارية يتم شحنها بسرعة 10 واط.

وهناك أيضًا معالج Snapdragon 460 بدلًا من معالج Snapdragon 662، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي أقل تقتصر على 4 جيجابايت.

كما أن الكاميرا متشابهة أيضًا، باستثناء المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويتميز كلا الهاتفين بقارئ بصمات الأصابع الموجود في الجهة الخلفية، ويوجد زر مساعد جوجل الصوتي على الجانب.

ويحتوي كل من Moto G10 و Moto G30 على أجسام بلاستيكية بتصميم مقاوم للماء، مما يكسبهما تصنيف IP52 لمقاوم الغبار وتجنب الماء المتساقط.

ويتم بيع Moto G10 بسعر 150 يورو، في حين أن سعر Moto G30 سيكون 180 يورو مع وصول كلاهما إلى المتاجر قبل نهاية هذا الشهر.

Introducing a new era for the moto g family. Meet the moto g30, with an unbeatable quad camera system, unbelievable viewing experience and even more storage #hellomoto #motog30 #motogfamily pic.twitter.com/orDnbX2DLf

— Motorola UK (@motorolaUK) February 16, 2021