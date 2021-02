مايكروسوفت تجعل الألعاب مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة

تحاول بعض الألعاب تلبية احتياجات اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن العديد منها لا يزال بعيدًا عن ذلك خاصة عبر المنصات المغلقة التي لا تجعل من السهل تخصيص الألعاب وعناصر التحكم لهذه المجموعة الفرعية من الأشخاص.

واستمرارًا للرحلة التي بدأتها في عام 2019، بدأت شركة مايكروسوفت برنامجًا جديدًا يساعد مطوري الألعاب على تصميم ألعابهم مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار حتى قبل إطلاق اللعبة.

وتوسع مايكروسوفت جهود الوصول الخاصة بها من خلال البرنامج الجديد لتقييم ألعاب Xbox وأجهزة الحاسب.

وأعلن فريق إمكانية الوصول إلى الألعاب اليوم أنه يمكن للمطورين إرسال ألعابهم لتقييم إمكانية الوصول واختبارها من اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم الإعلان عن البرنامج جنبًا إلى جنب مع تحديثات إرشادات إمكانية الوصول إلى Xbox التي تم إصدارها في أوائل عام 2020.

وتقول تدوينة Xbox: يتمتع المطورون الآن بخيار إرسال ألعاب Xbox أو الحاسب الشخصي إلى مايكروسوفت وإجراء تحليل لها والتحقق من صحتها وفقًا للتوصيات المقدمة في إرشادات الوصول إلى Xbox.

وتتضمن إرشادات إمكانية الوصول إلى Xbox تفسيرات شاملة لاعتبارات التصميم الشاملة للمطورين، ويتم تحديثها الآن لتشمل لغة أوضح وسياقًا إضافيًا وأمثلة للتنفيذ.

ووفقًا للتدوينة، يتضمن كل اختبار تجتازه اللعبة تعليقات من اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد من مجتمع الألعاب، الذين لن يلعبوا الألعاب فحسب، بل يقدمون أيضًا ملاحظات ورؤى.

ويتيح البرنامج الجديد لفرق هندسة موثوقية الألعاب وفرق إمكانية الوصول إلى الألعاب في Xbox التحقق من صحة الألعاب، بالإضافة إلى روابط لمعلومات حول التصميم الشامل، والمنظمات غير الربحية ذات الصلة، وخبراء الوصول.

وتتم الإشارة إلى أي مشكلات يتم العثور عليها أثناء الاختبار من خلال لقطات الشاشة وغيرها من المعلومات لمساعدة المطور على فهم الجانب الذي قد يمثل تحديًا لبعض اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة في تجربة معينة.

وركزت المزيد من الشركات على إمكانية الوصول إلى الألعاب في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مايكروسوفت مع ذراع التحكم التكيفية لمنصة Xbox الصادرة في عام 2018، لكن لا يزال هناك عدد قليل من الأمثلة البارزة إلى جانب The Last of Us Part II.

وصممت مايكروسوفت ذراع التحكم التكيفية لمنصة Xbox في المقام الأول لتلبية احتياجات اللاعبين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وهي عبارة عن مركز موحد للأجهزة التي تساعد على تسهيل الوصول إلى الألعاب.

ويمكن أن يؤدي برنامج مثل هذا إلى المزيد من الألعاب مع مجموعة متنوعة مماثلة من خيارات إمكانية الوصول.

ومن المهم أيضًا للاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكونوا قادرين على تقديم نظرة ثاقبة.

ونما شغف إمكانية الوصول إلى الألعاب بشكل كبير بين المطورين واللاعبين على حد سواء في العقد الماضي، ووفقًا لمؤسسة ESA، يوجد ما يقرب من 46 مليون لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الولايات المتحدة وحدها.