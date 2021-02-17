قامت كل من شركتي مايكروسوفت وسامسونج بالتعاون معًا على مدار السنوات السابقة، وذلك بهدف جعل نظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 متصلًا بشكل أفضل بأجهزة سامسونج، وكان آخر المشاريع المشتركة بينهما هو تطبيق جديد يُسمى (Quick Share) الذي سيجعل نقل الملفات بين حواسيب ويندوز 10، وهواتف سامسونج عملية سهلة للغاية.

ولكن كيف يجلب تطبيق Quick Share أفضل ميزات MacOS إلى نظام ويندوز 10:



وفقًا لأحدث تقرير من موقع (Aggiornamenti Lumia) فإن تطبيق (Quick Share) قد وصل أخيرا إلى متجر مايكروسوفت، حيث توضح التفاصيل في الصفحة الخاصة بالتطبيق في المتجر أن التطبيق سيكون قادرًا على مشاركة الملفات لاسلكيًا بين نظام التشغيل ويندوز 10 وهواتف سامسونج جالاكسي، ويتضمن ذلك: الصور والمستندات وكل شيء آخر قد ترغب في نقله من هاتف جالاكسي المدعوم إلى حاسوب ويندوز 10 أو العكس.

ويعتبر تطبيق (Quick Share) هو الرد العملي من مايكروسوفت على ميزة (أير دروب) AirDrop من آبل، لكن الجانب السلبي هو أن مستخدمي هواتف جالاكسي فقط سيتمكنون من استخدام التطبيق، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعمل هاتف جالاكسي بواجهة التشغيل (OneUI 2) من سامسونج أو أي إصدار أحدث، وإصدار نظام التشغيل (أندرويد 10) أو أي إصدار أحدث.

وعلى عكس ميزة (AirDrop) من آبل، فإن تطبيق (Quick Share) من سامسونج سيدعم الحوسبة السحابية، إذ سوف تسمح للمستخدمين برفع الملفات إلى خدمة (سامسونج كلاود) Samsung Cloud السحابية، حيث يمكن بث تلك الملفات إلى الأجهزة التي تدعم منصة إنترنت الأشياء التابعة لسامسونج Samsung Smart Things. ويمكن أن يصل حجم الملفات 1 جيجابايت، مع دعم مشاركة 2 جيجابايت في اليوم.

الجدير بالذكر أن سامسونج ليست الشركة الوحيدة التي توفر تطبيق لمشاركة الملفات لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث إن شركة جوجل أيضًا تعمل على ميزة تُسمى (المشاركة القريبة) Nearby Sharing التي تسمح لهم بمشاركة الملفات والروابط والصور بسرعة عبر اتصال الواي فاي أو اتصال البيانات، أو في وضع عدم الاتصال بسهولة. ولكن تكامل الميزة مع حواسيب سطح المكتب ليس سهلًا كما هو متوقع.

لمعرفة كيفية استخدام هذه الميزة في هاتفك لنقل الملفات بسهولة، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية استخدام ميزة Nearby Share الجديدة لمشاركة الملفات بين هواتف أندرويد”.





