كل ما تريد معرفته عن تشكيلة هواتف آيفون 13 القادمة

لم تحدد شركة آبل حتى الآن موعد الإعلان عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة التي ستطلقها هذا العام؛ ولكن كما هي العادة؛ ظهرت بالفعل العديد من التسريبات والشائعات حول مواصفات وميزات هذه الهواتف، حيث من المتوقع أن تأتي بمجموعة متنوعة من التغييرات والتحسينات لإغراء مستخدمي الطرز الحالية والسابقة بالترقية.

أولًا؛ ما هي التسمية المتوقعة لتشكيلة هواتف آيفون القادمة؟

حتى الآن، من غير الواضح ما هو الاسم الذي ستطلقه آبل على هاتف آيفون لهذا العام هل سيُطلق عليه اسم (آيفون 12 إس) iPhone 12s أو (آيفون 13) iPhone 13، فوفقًا لموقع Bloomberg فإن الترقيات التي ستكون في طرز هذا العام غالبًا ما ستكون ترقيات خفيفة مقارنةً بالإصدار الحالي.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن آبل ستستخدم (iPhone 12s) كاسم تسويقي لتشكيلة هواتف آيفون لهذا العام، لذا من المحتمل أن تطلقها بالاسم المعتاد (iPhone 13)، أو ربما قد تتخلي آبل عن الأرقام تمامًا كما فعلت مع تشكيلة أجهزة آيباد اللوحية على مر السنين.

ثانيًا؛ التصميم:

من المتوقع أن تبدو تشكيلة هواتف آيفون لهذا العام متطابقة تقريبًا مع تشكيلة هواتف (آيفون 12) التي أطلقتها العام السابق، ولكن وفقًا لإحدى التقارير فإن هاتف (آيفون 13) القادم سيكون أكثر سمكًا قليلاً من الطراز السابق، حيث من المتوقع أن يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وذكر تقرير آخر أن جميع طرز هواتف (آيفون 13) الأربعة ستتميز بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهذا يعني أنه يمكننا توقع أربعة هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصات.

طرازان يأتيان بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصات.

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصات.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المحلل الموثوق (Ming-Chi Kuo) أن الهواتف القادمة من المرجح أن تعتمد تقنية (LTPO) لخفض استهلاك الشاشة للطاقة، وسيعطي هذا لشركة آبل القدرة على توفير ميزة دعم الشاشة بمعدل تحديث عالٍ قد يبلغ 120 هرتزًا.

ثالثًا؛ مواصفات الكاميرا:

وفقًا للعديد من التقارير فإن تصميم الكاميرات الخلفية قد يشهد بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، حيث من المتوقع أن تحافظ آبل على نتوء الكاميرا في الهاتف لكنها قد تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، بدلا من ثلاث عدسات منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم آبل بتقديم بعض التحسينات الجديدة في الكاميرا لتشمل جميع الطرز، حيث أشار تقرير إلى أن وحدة الكاميرا في طرازي (iPhone 13 Pro) و (iPhone 13 Pro Max) ستكون بالحجم نفسه، بالإضافة إلى تضمين ماسح ضوئي (LiDAR) إلى المزيد من طرز هواتف (آيفون 13) الأخرى وليس فقط طراز (iPhone 13 Pro).

رابعًا؛ المعالج:

تأتي طرز هواتف آيفون للعام السابق متضمنة معالج (A14 Bionic) من آبل، ومع استمرار الشركة في تطوير هذا المعالج فإنه من المتوقع أن تأتي هواتف (آيفون 13) القادمة بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه على الأرجح باسم معالج (A15 Bionic).

وليس من الواضح حتى الآن ما إمكانيات الطراز الجديد من هذا المعالج، لكن تقريرًا حديثًا أشار إلى أن المعالج سيُصنع بتقنية 5 نانومتر مثل الطراز السابق، لكن التغيير سيكون في أن آبل ستعمل على تحسين الأداء، حيث سيجمع بين الأداء العالي واستهلاك طاقة محسّنة لتحسين عمر البطارية.

خامسًا؛ أبرز الميزات التي يمكن أن نراها في هواتف آيفون 13 القادمة:

كان دعم شبكات الجيل الخامس 5G من أبرز الميزات في تشكيلة هواتف (آيفون 12)، ومع ذلك فإن الطرز التي كانت تدعم شبكات (mmWave 5G) والتي توفر سرعات فائقة كانت الموجهة للسوق الأمريكية فقط على الأرجح بسبب التكلفة الإضافية لشركة آبل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أنواع من شبكات 5G، أبرزها: شبكات (mmWave) التي توفر سرعات فائقة، ولكن نطاقها محدود للغاية، وشبكات (Sub-6Ghz 5G) التي تتمتع بنطاق أفضل، ولكن سرعتها أقرب إلى شبكات (4G LTE).

لكن بحسب العديد من التقارير فإن آبل تخطط لتوفير شبكات (mmWave 5G) في هواتف آيفون التي ستطلقها هذا العام في الأسواق الأخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.



بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير أيضًا إلى أن عام 2021 قد يكون العام الذي تطرح فيه آبل هواتف آيفون بدون منفذ Lightning لأول مرة في تاريخها، كما أن هناك تقرير أشار إلى أن آبل ستضمن ميزتي قارئ البصمات (Touch ID) و معرف الوجه (Face ID) معًا إلى هواتف هذا العام، وبالتحديد قد يتم تضمينها تحت الشاشة.

سادسًا؛ تاريخ الإصدار والسعر:

نسبة للتأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا في عام 2020 فقد أُطلق طرز هواتف آيفون على مرحلتين، ولكن في هذا العام من المتوقع أن يعود جدول الإطلاق إلى ما كان عليه سابقًا، ومن ثم غالبًا قد يتم اطلاق هواتف (آيفون 13) بحلول شهر سبتمبر القادم.

أما عن السعر فلا توجد أي معلومات عنهحتى الآن، وهذا أمر تتميز به شركة آبل على وجه الخصوص في المحافظة على سرية أسعار منتجاتها حتى موعد الإعلان بشكل رسمي.





