بيتكوين تجاوزت 50 ألف دولار بالرغم من التحذيرات

ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الأربعاء، بعد يوم من تجاوز العملة المشفرة حاجز 50 ألف دولار، حتى في الوقت الذي حذر فيه محللون من استدامة هذه الأسعار وسط التقلبات المتزايدة.

وبلغت أكبر عملة رقمية في العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 900 مليار دولار، مستوى قياسي بلغ 51175 دولار، مدعومًا بعلامات تدل على أنها تحظى بقبول بين المستثمرين والشركات الرئيسية، مثل: تيسلا وماستركارد.

وبالرغم من موجة القبول السائدة هذا العام، حذر بعض المحللين من أن بيتكوين لا تزال بعيدة عن أن تصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.

وقال (مارك هيفيل) Mark Haefele، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات UBS: ننصح المستثمرين بعدم النظر إلى هذا باعتباره لحظة سائدة للعملات المشفرة، وننصح بالحذر قبل الانخراط في المضاربة لأن التشفير ليس عملة.

وأضاف: نحن أيضًا لا نعتقد أن شركات المنصات التي لديها أنظمة دفع داخلية حالية قد تقفز إلى مجال التشفير.

وارتفعت عملة بيتكوين ثمانية أضعاف منذ شهر مارس الماضي، وأضافت أكثر من 700 مليار دولار في القيمة السوقية منذ شهر سبتمبر.

وشككت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية JPMorgan في حجم القفزة على خلفية التدفق الإجمالي البالغ 11 مليار دولار فقط من المستثمرين المؤسسيين.

وقال محللو JPMorgan: إن العرض المحدود لعملة بيتكوين – استنادًا إلى المعدنين – أدى إلى قيام حامليها بفرض علاوة على طرح بيتكوين في السوق، وإن تدفقات التجزئة ربما تكون قد زادت من حجم التدفقات المؤسسية.

وقال (بريان ميلفيل) Brian Melville، مدير الإستراتيجية في Cumberland، ذراع التشفير لشركة DRW التجارية في شيكاغو: لقد راقبنا عن كثب الاختلال الواضح بين العرض والطلب على مدى الشهرين الماضيين حيث كان هناك ارتفاع كبير في الاهتمام المؤسسي.

ومع ذلك، فإن أسعار العملة الرقمية الكبرى ليست مستدامة ما لم يتأرجح سعرها المتقلب بسرعة، كما قال محللو JPMorgan، الذين أشاروا الشهر الماضي إلى ظهور عملة بيتكوين على أنها ذهب رقمي.

وقالوا: لقد تضاعفت عملة بيتكوين، بأسعار السوق الحالية، أكثر من الضعف مقارنة بالذهب من حيث رأس المال المخاطر، مشيرين إلى تقلب العملة الرقمية لمدة ثلاثة أشهر، عند 87 في المئة مقابل 16 في المئة للذهب.

وبشكل منفصل، قالت شركة الأوراق المالية الأمريكي Wedbush: إنها ترى أن أقل من 5 في المئة من الشركات العامة تتجه نحو مسار استثمار بيتكوين في الأشهر الـ 12 إلى الـ 18 المقبلة.





