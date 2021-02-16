InkPad Color .. قارئ إلكتروني مع شاشة E Ink الملونة

أعلنت شركة صناعة أجهزة القارئ الإلكتروني PocketBook عن إصدار InkPad Color، وهو جهاز مزود بشاشة بقياس 7.8 إنشات تستخدم أحدث تقنيات الألوان Kaleido من E Ink وقادرة على عرض 4096 لونًا.

وقالت PocketBook: إن InkPad Color هو الجهاز الأول في الولايات المتحدة وأوروبا الذي يتضمن أحدث تقنيات الألوان Kaleido.

وتستخدم الشاشة الكبيرة تقنية E Ink الملونة الجديدة، مما يجعل الجهاز مثاليًا لقراءة أي نوع من المحتوى، من الكتب العادية بالأبيض والأسود إلى الرسوم الهزلية المصورة الملونة وكتب الأطفال وأدب الأعمال والمجلات.

ووفقًا للشركة، يحتوي الإصدار الجديد من Kaleido 2 على نمط مرشح ألوان مختلف يوفر تباينًا وتشبعًا أفضل للألوان من أول Kaleido، وهي تقنية جديدة تمامًا.

وتقول PocketBook أيضًا: إن معدل تحديث الشاشة قد تم تحسينه في البرنامج.

وتتشابه مواصفات لوحة Kaleido الجديدة مع الجيل السابق، حيث تقدم كثافة 300 بكسل في الإنش الواحد للمحتوى أحادي اللون وكثافة 100 بكسل في الإنش الواحد عند عرض الألوان.

وتمت زيادة دقة الشاشة الإجمالية إلى 1404×1872 بكسل، وذلك بالنظر إلى حجمها المادي الأكبر، فيما تبلغ دقة اللون 468×624 بكسل، ويزن InkPad Color نحو 225 جرام، ويبلغ سمكه 8 ميليمتر، لذا يجب أن يظل سهل الحمل.

ويوفر المصباح الأمامي للمستخدمين حرية القراءة في أي وقت وفي أي مكان، ويمكن للجهاز تشغيل الكتب الصوتية والموسيقى، ودعم 6 تنسيقات صوتية شائعة (M4A و M4B و OGG و OGG.ZIP و MP3 و MP3.ZIP).

ويوفر InkPad Color خيار الاتصال بالبلوتوث، مما يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الكتب الصوتية عبر سماعات الرأس اللاسلكية.

ويدعم الجهاز عددًا قياسيًا من التنسيقات يصل إلى 19 كتابًا و 4 رسومات و 6 ملفات صوتية، وهناك مساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت وفتحة لبطاقات الذاكرة حتى 32 جيجابايت توفر للمستخدمين مساحة كبيرة لمكتبة إلكترونية شخصية.

ويأتي InkPad Color ببطارية بسعة 2900 ميلي أمبير، وتم تجهيزه بمعالج ثنائي النواة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، مما يضمن سرعة عالية لفتح التطبيق وتقليب الصفحات بسلاسة.

ويتوفر InkPad Color عبر Newegg وأمازون مقابل 329 دولار.





