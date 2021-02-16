هيونداي تكشف عن مقصورة IONIQ 5 الداخلية

تستعد شركة هيونداي لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة IONIQ 5، وتبعًا لذلك عرضت التصميم الداخلي الواسع والمتعدد الاستخدامات للمقصورة قبل الكشف عنها.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الكورية في العام الماضي أن IONIQ ستصبح علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية، وأكدت إطلاق ثلاث سيارات كهربائية جديدة تحتها في السنوات الثلاث المقبلة.

ولا ينبغي الخلط بين علامة IONIQ التجارية وبين سيارة Hyundai Ioniq الحالية المعروضة في ثلاث مجموعات مختلفة من المحركات، بما في ذلك محرك كهربائي بالكامل.

وتقول هيونداي: إن علامة IONIQ التجارية الجديدة تضم الجيل التالي من السيارات الكهربائية بالكامل وتمثل جهودها لتصبح واحدة من أفضل مصنعي السيارات الكهربائية في العالم.

وأكدت شركة صناعة السيارات أن علامة IONIQ تبدأ بإطلاق IONIQ 5 المتوسطة الحجم في أوائل عام 2021، وشوقت الشركة حديثًا بشأن السيارة، مثل الكشف عن أنها تحصل على شحن ثنائي الاتجاه.

وأصدرت الشركة الكورية الجنوبية في الشهر الماضي عدة صور جديدة لسيارة IONIQ 5، تكشف عن الكثير من التصميم الخارجي.

وتصدر هيونداي الآن صورًا جديدة تعرض المقصورة الداخلية لسيارة IONIQ 5 الكهربائية قبل الكشف عنها الأسبوع المقبل.

وتدعي هيونداي أنها تستخدم المواد والمنسوجات الصديقة للبيئة، مثل الجلد المعالج بيئيًا المصبوغ والمعالج بمستخلصات الزيوت النباتية من بذور الكتان للمقاعد.

فيما تتكون المفروشات الناعمة الأخرى في جميع أنحاء المقصورة من المنسوجات المشتقة من الألياف المستدامة، بالإضافة إلى المواد المنسوجة من الألياف المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

وتم طلاء الأسطح، مثل: لوحة القيادة والمفاتيح وعجلة القيادة وألواح الأبواب، بطلاء حيوي يتكون من زيوت من أزهار اللفت والذرة.

ويعكس التصميم الداخلي اهتمام المستهلكين المتزايد بالنقل الشخصي الذي يدعم الرفاهية وكذلك الطلب على المزيد من المنتجات المستدامة.

وتحتوي منصة النظام الكهربائي العالمي المعياري E-GMP على بطارية مسطحة تستفيد منها هيونداي في توفير مساحة داخلية واسعة وقابلة للتخصيص.

وتقول الشركة: إن منصة E-GMP تسمح بقاعدة عجلات طويلة تتيح المزيد من المساحة داخل السيارة.

وابتكرت هيونداي نظامًا يسمح بتحريك وحدة التحكم المركزية الوسطية مع المقاعد الأمامية لتوفير مساحة أكبر.

ويمكن للسائق والركاب في IONIQ 5 الدخول والخروج بحرية من المقصورة على أي من الجانبين عند الوقوف في مكان ضيق، وذلك لأن الأرضية المسطحة تسمح لوحدة التحكم المركزية الوسطية بالانزلاق للخلف وللأمام.

وأدى ذلك إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في وحدة التحكم المركزية الوسطية التقليدية وتقديم وظيفة أكبر من صندوق التخزين الثابت.

وأعادت الشركة تصميم وحدة التحكم المركزية الوسطية بصفتها جزيرة يمكنها التحرك، حيث تحل Universal Island المطورة حديثًا محل وحدة التحكم المركزية الوسطية، وأصبحت حجر الزاوية في تجربة المساحة في IONIQ 5.

وتم تجهيز مقاعد السائق والراكب الأمامي بمساند للأرجل تتيح للركاب الاسترخاء أثناء إعادة شحن السيارة.

ويمكن تحريك جميع المقاعد وإعادة تموضعها، مما يسهل على البالغين في المقدمة العناية بالأطفال والحيوانات الأليفة الجالسة في الخلف.

وتخطط هيونداي للكشف عن IONIQ 5 في 23 فبراير خلال حدث افتراضي.





