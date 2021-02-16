مايكروسوفت تعلن عن سماعات Xbox اللاسلكية الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة التابعة لعلامة (إكس بوكس) Xbox التجارية بسعر 99 دولار.

ومن المفترض وصولها في الشهر المقبل، وهي أول سماعة رأس لاسلكية تابعة لعلامة (إكس بوكس) Xbox التجارية منذ أيام Xbox 360.

وصممت السماعة الجديدة للاتصال عبر البلوتوث بمنصات الألعاب Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox One وأجهزة الحواسيب والأجهزة المحمولة.

ويعمل تصميم السماعة على تحسين كل جانب تقريبًا من سماعات الرأس Xbox One Stereo وسماعات الدردشة السلكية الأساسية المتوفرة حاليًا.

واعتمدت مايكروسوفت على عملها مع سماعات Surface من أجل إضافة أقراص أذن دوارة مماثلة تتيح لك ضبط مستوى الصوت وتوازن اللعبة أو الدردشة الصوتية.

وتم تصميم سماعة Xbox اللاسلكية الجديدة هذه أيضًا لتتناسب مع تصميم Xbox Series X و Xbox Series S من خلال إطار خفيف الوزن يحتوي على أقراص أذن جلدية كبيرة وربطة رأس مبطنة قابلة للتعديل.

كما تدعم السماعة تقنيات الصوت المكاني Windows Sonic و Dolby Atmos و DTS Headphone: X.

وعملت مايكروسوفت أيضًا على تحسين جودة الميكروفون، مع وضع الدردشات الجماعية في الاعتبار.

وتحتوي هذه السماعة الجديدة على ميكروفونات ثنائية التكوين وعزل للصوت للمساعدة في عزل ضوضاء الخلفية.

ويمكنك أيضًا إقران سماعة الرأس بهاتفك وجهاز Xbox في الوقت نفسه، مما يتيح لك الاستماع إلى الصوت أو المكالمات من هاتفك أثناء اللعب.

وتستمر سماعة Xbox اللاسلكية لمدة تصل إلى 15 ساعة عبر البطارية، ويتيح لك الشحن لمدة 30 دقيقة عبر USB-C اللعب لمدة أربع ساعات تقريبًا، ويستغرق الشحن الكامل نحو ثلاث ساعات.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بتحديث تطبيق Xbox Accessories ليشمل التحكم في المعادل، وتعزيز الجهير، وحساسية كتم الصوت التلقائي، ومراقبة الميكروفون، وسطوع ضوء كتم صوت الميكروفون.

وتتوفر سماعة Xbox اللاسلكية الجديدة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 16 مارس بسعر 99 دولار، ويمكنك طلب سماعة الرأس أوليًا ابتداءً من اليوم عبر متجر مايكروسوفت وتجار التجزئة الآخرين.





