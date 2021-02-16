طرحت شركة جوجل نظام التشغيل (أندرويد 11) في بداية شهر سبتمبر 2020، ولكن عادةً ما تستغرق الشركات المصنعة للهواتف الذكية الكثير من الوقت لتقديم أحدث إصدار من نظام التشغيل في هواتفها، ولكن سامسونج أصبحت أفضل وأفضل في هذا كل عام.

بدأت سامسونج بطرح نظام أندرويد 11 لهواتفها في أوائل ديسمبر 2020، عندما أطلقت واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (One UI 3.0) التي تستند إلى نظام (أندرويد 11) لسلسلة هواتف (Galaxy S20)، ومن وقتها وجدول التحديث الرسمي لهواتف سامسونج مستمر في التوسع.

ووفقًا للجدول الزمني، سيتوفر إصدار واجهة (One UI 3.0) خلال عام 2021 لقائمة من هواتف سامسونج وأجهزة جالاكسي اللوحية التي تصل إلى أكثر من 40 جهازًا، منها: مجموعة كبيرة من هواتف سامسونج التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة.

قدمت جوجل الكثير من الميزات الجديدة في نظام (أندرويد 11) التي تُسهل عليك إدارة المحادثات والإشعارات، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان التي تتيح لك إعطاء التطبيقات الإذن لمرة واحدة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، وميزة إعادة تعيين الأذونات للتطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة، وغير ذلك الكثير.

للتعرف على كافة ميزات النظام؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم 11 ميزة جديدة في نظام التشغيل أندرويد 11”.

كما أضافت سامسونج الكثير من الميزات والتحسينات إلى واجهة (One UI 3.0) لتساعدك على تخصيص هاتفك وفقًا لما يناسبك، وتسهل عليك أداء المهام المتعددة.

أولًا؛ قائمة هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 11 حتى الآن:

تعتبر هواتف سلسلة (Galaxy S10) – التي صدرت في عام 2019 – هي آخر هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 11 خلال هذا الشهر، ولكن لم يتوقع أحد أن يكون (Galaxy S10 Lite) ضمن الهواتف التي حصلت على التحديث.

ومع ذلك، هذا ما رأيناه عندما حصل الهاتف على أندرويد 11 في الهند وإسبانيا في يناير 2021، تم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، ثم باقي الدول.

يمكن لمستخدمي هواتف (Galaxy S10) التحقق من توفر التحديث خلال هذا الشهر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (حول الهاتف) About Phone.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، إذا كان التحديث متاحًا لهاتفك ستجده، وهنا يمكنك الضغط على خيار (تنزيل الآن) Download Now.

بعد اكتمال التنزيل، ستظهر شاشة تخبرك بأن الإصدار الجديد جاهز للتثبيت، اضغط على (تثبيت التحديث)، وسيتم إيقاف تشغيل الهاتف وتشغيله مرة أخرى. ثم ستظهر شاشة توضح اكتمال التثبيت.

ثانيًا؛ قائمة الهواتف التي ستحصل على التحديث خلال شهر مارس 2021:

الجدير بالذكر أن سامسونج بدأت خلال الأسبوع الماضي بطرح أندرويد 11 لهاتف (Galaxy M30s) في الهند فقط، ولكن من المفترض أن يتم طرحه في أسواق إضافية في الأيام المقبلة لذلك قد يصل إلى الأسواق العربية مع بداية شهر مارس.





