أستراليا تعدل القوانين لجعل جوجل وفيسبوك تدفعان

قالت الحكومة في أستراليا اليوم الثلاثاء: إنها تعدل مسودات القوانين التي تجعل جوجل وفيسبوك تدفعان مقابل الأخبار لتوضيح أن الناشرين يحصلون على مبالغ مقطوعة بدلاً من النقر على روابط المقالات الإخبارية.

وتأتي التغييرات التشريعية، التي تم وصفها في بيان حكومي بأنها توضيحات وتعديلات فنية، بعد مناقشات للوزراء الأستراليين مع الرئيس التنفيذي لشركتي فيسبوك وجوجل.

وتأمل الحكومة في سن ما يسمى بقانون المساومة لوسائل الإعلام قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في 25 فبراير.

وقال وزير الخزانة ووزير الاتصالات في بيان مشترك: إن التعديلات التي تُقدم إلى البرلمان يوم الأربعاء تحسن قابلية عمل المدونة مع الاحتفاظ بتأثيرها العام.

ووافق حزب العمال المعارض على دعم مشروع القانون، مما يضمن تمريره عبر مجلس الشيوخ حيث لا تشغل الحكومة أغلبية المقاعد، لكن الحكومة قد تضطر إلى التنازل عن المزيد من التعديلات في مجلس الشيوخ.

ووافق مركز أستراليا للتكنولوجيا المسؤولة، وهو مؤسسة فكرية تدعم التشريع العالمي الأول المقترح، على التغييرات المقترحة.

وقال مدير المركز (بيتر لويس) Peter Lewis في بيان: تحافظ التعديلات من الناحية الظاهرية على سلامة قانون وسائل الإعلام.

وأوصت لجنة في مجلس الشيوخ قامت بفحص مسودة القانون بعد تقديمه إلى البرلمان في 9 ديسمبر بأن يصبح القانون قانونًا دون تغييرات.

وأدانت شركتا فيسبوك وجوجل، اللتان تستحوذان على 81 في المئة من الإعلانات عبر الإنترنت في أستراليا، مشروع القانون باعتباره غير عملي.

وهددت جوجل بسحب محرك بحثها من أستراليا إذا دخل القانون المقترح حيز التنفيذ، فيما قالت فيسبوك: إنها قد تمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار إذا اضطرت المنصة إلى دفع ثمن الأخبار.

وتهدف التدوينة إلى إزالة القوة التفاوضية المهيمنة للعمالقة الرقميين عبر إنشاء لجنة تحكيم تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا بشأن السعر، ويجب أن يثني ذلك كل من المنصات والشركات الإعلامية عن تقديم مطالب غير واقعية.

وتوضح التعديلات الجديدة أنه يجب على اللجنة النظر في التكاليف التي تتكبدها المنصات والشركات الإخبارية.

وأصبحت Seven West Media أكبر شركة إخبارية أسترالية تبرم صفقة مع جوجل، وقال (كيري ستوكس) Kerry Stokes، رئيس الشركة، التي تمتلك 21 مطبوعة: إن تهديد القانون المقترح جعل الصفقة ممكنة.

وتم إبرام الصفقة بموجب نموذج جوجل الخاص المسمى News Showcase، وتوصلت الشركة إلى صفقات دفع مع أكثر من 450 مطبوعة على مستوى العالم منذ إطلاقها News Showcase في شهر أكتوبر.

وأعلنت جوجل قبل أسبوعين أنها بدأت بالدفع لسبعة مواقع ويب أسترالية أصغر بكثير ضمن News Showcase.

وقالت الحكومة الأسترالية: إنه لأمر مشجع أن نرى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن شركات وسائل الإعلام الإخبارية والمنصات الرقمية تتوصل الآن إلى اتفاقيات تجارية، على خلفية تقديم القانون إلى البرلمان.





