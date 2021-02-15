نظرة أولى على xCloud للويب من مايكروسوفت

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار بث الألعاب من منصة xCloud الخاصة بها من خلال متصفح الويب.

وقالت المصادر المطلعة على Microsoft Xbox لموقع The Verge: إن الموظفين يختبرون الآن إصدار الويب من xCloud قبل المعاينة العامة.

وتتيح الخدمة للاعبي Xbox الوصول إلى ألعابهم من خلال المتصفح، وتسمح لمنصة xCloud بالعمل عبر أجهزة آبل، مثل: آيفون وآيباد.

يشبه إصدار الويب من xCloud إلى حد كبير كيفية عمل xCloud حاليًا عبر الأجهزة اللوحية والهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

ويتضمن إصدار الويب مشغلًا بسيطًا مع توصيات للألعاب، والقدرة على استئناف الألعاب التي تم لعبها حديثًا، والوصول إلى جميع الألعاب السحابية المتاحة من خلال Xbox Game Pass Ultimate.

وبعد تشغيل اللعبة، يتم تشغيلها في وضع ملء الشاشة، وتحتاج إلى ذراع تحكم لتشغيل ألعاب Xbox التي يتم بثها عبر المتصفح.

وليس من الواضح على الفور ما هي الدقة التي تبث بها مايكروسوفت الألعاب من خلال إصدار الويب هذا.

وتستخدم عملاقة البرمجيات خادم Xbox One S لبنية xCloud الأساسية الحالية، لذلك لن يتم دعم البث الكامل بدقة 4K حتى تتم ترقية أجهزة الواجهة الخلفية إلى مكونات Xbox Series X هذا العام.

وتخطط مايكروسوفت لتجميع إصدار الويب هذا من xCloud في إصدار الحاسب الشخصي لتطبيق Xbox عبر نظام التشغيل ويندوز 10 أيضًا.

ويبدو أن إصدار الويب يقتصر حاليًا على متصفحات Chromium، مثل: جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج، بشكل مشابه لخدمة Stadia من شركة جوجل.

وتخطط مايكروسوفت لشكل من أشكال المعاينة العامة لمنصة xCloud عبر الويب في الربيع، ويشير هذا الاختبار الداخلي الأوسع إلى أن المعاينة تقترب جدًا.

ويعد المحرك الكبير وراء إصدار الويب هذا هو دعم أجهزة iOS و iPadOS، حيث تفرض آبل قيودًا على تطبيقات iOS والخدمات السحابية، ولم تكن مايكروسوفت قادرة على دعم أجهزة آيفون وآيباد عندما أطلقت xCloud في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد العام الماضي.

وقالت شركة آبل: إن مايكروسوفت تحتاج إلى إرسال الألعاب بشكل فردي للمراجعة، وهي عملية وصفتها عملاقة البرمجيات بأنها تجربة سيئة للعملاء.





