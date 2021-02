متصفح كروم في آيفون.. ما هي ميزة تأمين علامات التبويب في وضع التصفح الخفي؟

تختبر شركة جوجل ميزة أمان جديدة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق متصفح (كروم) Chrome لنظام التشغيل (آي أوإس) iOS تتيح لك قفل علامات التبويب المفتوحة في وضع التصفح الخفي (Incognito Mode) باستخدام Face ID أو Touch ID بعد إغلاق المتصفح مباشرة لحمايتها والتأكد من أن أي شخص آخر يستخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك لن يتمكن من الاطلاع عليها.

إذا كانت لديك علامات تبويب في متصفح كروم مفتوحة وتفضل ألا يراها الآخرون، فإن هذه الميزة ستتيح لك قفلها باستخدام تقنية (التعرف على الوجه) Face ID أو (بصمة الإصبع) Touch ID بعد إغلاق المتصفح مباشرة، وهذا يعني أن أسرارك ستكون آمنة حتى لو سلمت هاتفك إلى شخص آخر.

توضح ملاحظات الإصدار التجريبي من تطبيق متصفح كروم: “عند إغلاق تطبيق كروم، سيتم تعتيم علامات التبويب في وضع التصفح الخفي حتى تؤكد هويتك”. حيث يمكنك قفل علامات التبويب عبر استخدام ميزتي الأمان (Touch ID) أو (Face ID).

