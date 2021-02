ماسك يريد أن تصبح Dogecoin عملة الإنترنت

يريد (إيلون ماسك) Elon Musk من كبار مالكي عملة Dogecoin بيع معظم عملاتهم من أجل المساعدة في جعل العملة المشفرة الهامشية عملة الإنترنت، وذلك بالنظر إلى وجود تركيز كبير بينهم.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتيسلا، الذي تفوق على مؤسس أمازون ليصبح أغنى شخص في العالم الشهر الماضي، عدة تغريدات تنتقد ما يسمى بالحيتان المشفرة التي تخزن كميات كبيرة من Dogecoin.

وقال ماسك: هؤلاء الحائزون الكبار هم الشيء الوحيد الذي يقف في طريق Dogecoin لكي تصبح عملة رئيسية، واقترح الملياردير سابقًا أن العملة المشفرة للأشخاص يمكن أن تصبح العملة الرسمية على كوكب المريخ.

وأضاف: إذا باع حاملو Dogecoin الرئيسيين معظم عملاتهم، فسوف تحصل على دعمي الكامل، حيث إن التركيز المفرط هو المشكلة الحقيقية الوحيدة في رأيي، وسأدفع فعليًا بالدولار الأمريكي إذا قاموا بإلغاء حساباتهم.

ويكشف تحليل المحافظ الرقمية أن مالكًا واحدًا يمتلك أكثر من ربع إجمالي الرموز المميزة المتداولة لعملة Dogecoin البالغة 127 مليار رمز مميز، وتبلغ قيمة ما يزيد قليلاً عن 36 مليار Dogecoins أكثر من 2 مليار دولار بأسعار اليوم.

وتمتلك 19 محفظة رقمية أخرى 25 في المئة أخرى من جميع Dogecoin، مما يعني أن 20 شخصًا فقط يمتلكون أكثر من نصف Dogecoin الموجود – بافتراض أن المحافظ مملوكة لأفراد منفصلين.

وردًا على تغريدات ماسك، كتب أحد المدافعين عن Dogecoin: على الحيتان أن تفكر في إنذار ماسك، بحيث إذا امتثلوا تصبح Dogecoin عملة الإنترنت.

وأضاف: إذا لم يفعلوا ذلك، أو غشوا من خلال توزيع عملاتهم النقدية عبر محافظ متعددة، فهذا يفقدها تأييد ماسك، والقرار سهل للحيتان، ويجب فعل الصواب.

ورد ماسك على هذه التغريدة بكتابة: صحيح، انخفاض مؤقت، وزيادة طويلة الأجل.

وتعني الطبيعة شبه المجهولة للعملات المشفرة أنه من غير الممكن تحديد كبار المالكين على الفور، وذلك بالرغم من أنه من المعروف أن مبتكري Dogecoin باعوا ممتلكاتهم منذ عدة سنوات قبل أن يبدأ الهوس بها.

وشهد ارتفاع أسعار Dogecoin حديثًا ارتفاع قيمتها من أقل من 0.01 دولار في بداية العام إلى ذروة تجاوزت 0.08 دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت منذ ذلك الحين إلى نحو 0.06 دولار، لكنها لا تزال تحتل المرتبة 13 بين العملات المشفرة الأكثر قيمة في العالم، حيث تقترب قيمتها السوقية من 8 مليارات دولار.

وكان سعرها مدفوعًا جزئيًا بتعليقات ماسك، الذي تجلى اهتمامه بالعملة المشفرة حديثًا من خلال استثمار تيسلا بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.

وقال خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر تطبيق Clubhouse: غالبًا ما تكون النتيجة الأكثر إمتاعًا هي الأكثر احتمالية، ويمكن القول: إن النتيجة الأكثر إمتاعًا، والنتيجة الأكثر إثارة للسخرية، هي أن تصبح Dogecoin عملة الأرض في المستقبل.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.

— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021