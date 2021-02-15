كيف يمكنك تنزيل الألعاب في بلاي ستيشن 5 عن بعد من خلال هاتفك؟

تطورت الألعاب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة من حيث مستوى الرسوميات، والاعتماد على تقنيات جديدة، مثل: تتبع الأشعة ومنصات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لذلك زاد حجم الألعاب الحديثة بشكل كبير، ويستغرق تنزيلها في جهازك الكثير من الوقت، ولكن سوني سهلت الأمر في أجهزة (بلاي ستيشن) PS للغاية.

حيث يمكنك بدء عملية تنزيل الألعاب والعناصر الإضافية في جهاز (بلايستيشن 5) PS5 عن بُعد من خلال تطبيق (PlayStation) في هاتفك، لتكون جاهزة متى أردت استخدامها، كما يمكنك إدارة المساحة التخزينية في جهاز PS5 إذا نفدت المساحة أثناء التنزيل عن بُعد، وتشغيل ألعاب بلاي ستيشن 5 المتوافقة عن بُعد.



التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور.

ولكن يجب ربط جهاز بلاي ستيشن 5 بتطبيق (PlayStation) حتى تتمكن من تنزيل الألعاب عن بُعد من خلال هاتفك، وكذلك إدارة مساحة التخزين وتشغيل ألعاب PS5 المتوافقة في هاتفك.

أولًا؛ كيفية ربط جهاز PS5 بتطبيق (PlayStation) في هاتفك:

افتح تطبيق (PlayStation) في هاتفك سواء يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو iOS.

اضغط على رمز الترس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات).

مرر للأسفل حتى تصل إلى (دارة وحدة التحكم) Console Management، ثم اضغط على خيار (ربط الجهاز بالتطبيق) Link Console to App.

سيتم تحميل قائمة بأجهزة بلاي ستيشن التي سجلت الدخول إليها من قبل، وإذا كنت لا ترى جهاز PS5 الجديد، تأكد من تسجيل دخولك في الجهاز باستخدام الحساب نفسه الذي تستخدمه في تطبيق (PlayStation) في هاتفك. ولربط جهاز بلاي ستيشن 5، تأكد من تفعيله واعتباره جهاز PS5 الرئيسي لديك.

ثانيًا، كيفية إعداد جهاز بلاي ستيشن 5:

ستحتاج إلى تفعيل بعض الإعدادات في جهاز بلاي ستيشن 5 نفسه للتحكم فيه من خلال التطبيق أثناء وجوده في وضع الراحة.

لبدء التنزيل عن بُعد من تطبيق (PlayStation) في هاتفك يجب أن تبقى ميزة ابقَ على اتصال دائم بالإنترنت في جهاز بلاي ستيشن 5 قيد التشغيل، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيلها:

افتح تطبيق (PlayStation) في هاتفك، ثم انتقل إلى (الإعدادات).

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (النظام) System، ثم اضغط على خيار(توفير الطاقة) Power Saving.

اضغط على خيار (الميزات المتوفرة في وضع الراحة) Features Available in Rest Mode من القائمة الفرعية.

اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار ( البقاء على اتصال بالإنترنت) Stay Connected to the Internet. سيسمح هذا لجهاز PS5 بالتحديث تلقائيًا عندما يكون في وضع الاستعداد.

اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار ثانٍ يُسمى (Enable Turning On PS5 From Network) وهو ما سيتيح لك تشغيل جهاز PS5 مع التطبيق.

ثالثًا؛ كيفية تنزيل الألعاب في بلاي ستيشن 5 باستخدام التطبيق:

من شاشة تطبيق (PlayStation) الرئيسة، اضغط على علامة تبويب (مكتبة الألعاب) game library التي تظهر في أسفل الشاشة.

اضغط على خيار (المشتريات) Purchased.

في مكتبة الألعاب الخاصة بك، حدد اللعبة التي ترغب في تنزيلها، ثم اضغط على خيار (تنزيل في الجهاز) Download to Console. وستتلقى إشعارًا عند اكتمال التنزيل.





