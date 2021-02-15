كيف تستخدم تطبيق تيليجرام دون مشاركة جهات الاتصال الخاصة بك؟

يعتبر تطبيق (تيليجرام) Telegram هو المنافس الأكبر لتطبيق واتساب لسنوات حتى قبل الجدل الذي أُثير خلال الشهر الماضي حول تحديث واتساب لساسية الخصوصية الخاصة به، حيث يقدم تطبيق تيليجرام – الذي زاد عدد مستخدميه خلال الشهر الماضي وتخطى 500 مليون مستخدم شهريًا – الكثير من الميزات التي تجعله بديلًا أقوى لواتساب.

تتطلب تطبيقات التراسل الفوري رقم هاتفك لإنشاء حساب، كما تصل إلى جهات الاتصال الخاصة بك عند التسجيل حتى تتمكن من التواصل معها، ولكن تطبيق تيليجرام يتميز بأنه يمكنك استخدامه دون مشاركة أي من جهات الاتصال الخاصة بك، وسيظل يسمح لك بإضافة مستخدمين، ويمكن للآخرين العثور عليك أيضًا بسهولة وذلك من خلال (اسم المستخدم) User Name الخاص بك، حيث يمكنك استخدامه للتواصل وإضافة الأشخاص الجدد بدلًا من رقم هاتفك.

بشكل افتراضي، يقوم تطبيق تيليجرام بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك مع خوادمه، وعند انضمام جهة اتصال جديدة للتطبيق، ستتلقى إشعارًا بذلك، وستعرف جهة الاتصال أيضًا أنك تستخدم التطبيق.

لذلك إذا كنت تريد حماية خصوصية هويتك، فيمكنك إيقاف ميزة مزامنة جهات الاتصال، وسيستمر تيليجرام في العمل كما هو معتاد. ويمكنك أيضًا إضافة المستخدمين الجدد من خلال (اسم المستخدم) الخاص بهم، أو يمكنك إنشاء جهة اتصال منفصلة في التطبيق.

لذلك سنستعرض اليوم كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال الخاصة بك في تطبيق تيليجرام لحماية خصوصيتك:

أولًا؛ كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال مع تطبيق تيليجرام في أندرويد:

إذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد؛ يمكنك إيقاف مزامنة جهات الاتصال في تطبيق تيليجرام بسهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الزاوية اليمنى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (جهات الاتصال) Contacts، ثم اضغط على زر التبديل المجاور لخيار (مزامنة جهات الاتصال) Sync Contacts.

الآن؛ سيتوقف تطبيق تيليجرام عن مزامنة جهات الاتصال الجديدة، لكن جهات الاتصال التي تمت مزامنتها بالفعل ستظل متاحة في خوادم التطبيق.

لحذف جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مع التطبيق؛ اضغط على خيار (حذف جهات الاتصال المتزامنة) Delete Synced Contacts.

اضغط على خيار (حذف) Delete الذي يظهر لك في الرسالة المنبثقة، لتأكيد اختيارك.

بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة؛ ستجد أن تيليجرام قد حذف جميع جهات الاتصال الخاصة بك المحفوظة في خوادمه، وعندما تذهب إلى قسم (جهات الاتصال) مرة أخرى في الإعدادات ستجده فارغًا.

ثانيًا؛ كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال مع تيليجرام في آيفون:

افتح تطبيق تيليجرام في آيفون.

اضغط على علامة التبويب (الإعدادات) Settings الموجودة في أسفل الشاشة.



اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (إعدادات البيانات) Data Settings، ثم اضغط عليه.

اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (مزامنة جهات الاتصال) Sync Contacts؛ لإيقاف مزامنة جهات الاتصال الجديدة مع التطبيق.

لحذف جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مع التطبيق؛ اضغط على خيار (حذف جهات الاتصال المتزامنة) Delete Synced Contacts.

اضغط على خيار (حذف) Delete، لتأكيد اختيارك.





