ستارلينك تقدم شبكة الهاتف كجزء من خدمة الإنترنت الفضائية

يمكن توسيع خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي من شركة سبيس إكس إلى خدمة هاتف مخصصة، فضلاً عن خدمة إنترنت بأسعار معقولة للعملاء ذوي الدخل المنخفض.

ووفقًا للإيداعات المقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، تقول سبيس إكس: إنها تقدم في النهاية خدمات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت VoIP.

ويمكن أن يشمل ذلك توفير دقائق استخدام للخدمات المحلية، والوصول إلى خدمات الطوارئ، وخدمات تحديد الرسوم للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

ويتم تقديم خدمات الصوت على أساس مستقل بأسعار يمكن مقارنتها بشكل معقول بالأسعار الحضرية، وقد اختبرت بنجاح خدمة صوتية مستقلة عبر شبكة ستارلينك.

وتنص سبيس إكس أيضًا على أن الخدمة تقدم خطط أسعار الصوت في مناطق الخدمة التي تتضمن الاتصال المحلي دون أي رسوم إضافية، وتتوافق مع الحد الأدنى من متطلبات الاستخدام المحلي التي اعتمدتها لجنة الاتصالات الفيدرالية عبر خدمات ستارلينك الصوتية المستقلة.

وتقول الشركة أيضًا: إن خدمات ستارلينك قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي في حالات الطوارئ ويمكنها إعادة توجيه حركة المرور حول المنشآت المتضررة، كما أنها قادرة على إدارة زيادة حركة المرور الناتجة عن حالات الطوارئ.

ويوضح الإيداع أن خدمات ستارلينك تقدم للمستخدم خيارًا احتياطيًا للبطارية لمدة 24 ساعة لمعدات المستخدم التي توفر القدرة على إجراء المكالمات الهاتفية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مثل مزودي VoIP الآخرين.

وبالنسبة للعملاء ذوي الدخل المنخفض، المشمولين ببرنامج Lifeline من لجنة الاتصالات الفيدرالية، فإن خدمة ستارلينك ليس لديها حاليًا عملاء Lifeline لأن شركات الاتصالات المعينة فقط كشركات اتصالات مؤهلة ETC يمكنها المشاركة في برنامج Lifeline.

وبعد تحديدها على أنها شركة اتصالات مؤهلة ETC، فإنها توفر برنامج Lifeline للمستهلكين المؤهلين ذوي الدخل المنخفض مع الإعلان عن توفر Lifeline بطريقة مصممة بشكل معقول للوصول إلى أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا مؤهلين للخدمة.

ويقدم برنامج Lifeline حاليًا دعمًا قدره 9.25 دولارات شهريًا للأسر للحصول على النطاق العريض، ودعمًا قدره 5.25 دولارات لخدمة الهاتف.

ويبلغ اشتراك ستارلينك حاليًا 99 دولار شهريًا، بالإضافة إلى معدات بقيمة 499 دولار، ولن يكون الدعم كافيًا لجعل الخدمة ميسورة التكلفة، وبالتالي يتعين على سبيس إكس تقديم خطة منخفضة الدخل.

وتدعي الشركة أن لديها أكثر من 10000 مستخدم في الولايات المتحدة وخارجها، وبدأت حديثًا بقبول الطلبات الأولية لخدمة الإنترنت، ليتم تلبيتها على أساس أسبقية التسجيل.





