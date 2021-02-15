جنرال موتورز تكشف عن Chevy Bolt الكهربائية المحدثة

كشفت شركة جنرال موتورز عن نسختين جديدتين من Chevrolet Bolt، الأولى EV هاتشباك محدثة بمدى أطول وميزات جديدة عالية التقنية، والثانية EUV الكروس أوفر الجديدة الأكبر، وذلك كجزء من هدف صانع السيارات لتقديم 30 سيارة كهربائية في السنوات الأربع المقبلة.

ومن المتوقع طرح السيارات هذا الصيف، ويعتبر نموذج 2022 Chevy Bolt EUV أكبر من 2022 Chevy Bolt EV.

ومن المقرر أن يتم بيع EV بمبلغ 31995 دولار – أو أقل بنحو 5000 دولار من طراز EV الحالي، كما ستكون سيارة EUV أقل تكلفة، حيث تبلغ تكلفتها 33995 دولار.

ويأتي كلا الإصدارين من Chevy Bolt مع Super Cruise، وهو نظام مساعدة السائق المتقدم دون استخدام اليدين، الذي كان متوفرًا في السابق في سيارات كاديلاك فقط، وتعد EV و EUV أول مركبات خارج كاديلاك وأول سيارات كهربائية تمتلك Super Cruise.

ولا يعد Super Cruise نظامًا للقيادة الذاتية، لأنه لا يزال يتطلب من السائقين إبقاء أعينهم على الطريق والانشغال بما يكفي ليكونوا قادرين على تولي المهمة في أي لحظة.

والجدير بالذكر أن EV و EUV يأتيان مع الإصدار القياسي من Super Cruise، وليس الإصدار المحسن الذي يتضمن تغيير المسار تلقائيًا.

وتستخدم جنرال موتورز قدرتها للحفاظ على الأسعار المنخفضة على أمل جذب العملاء الذين لديهم مجموعة متزايدة من خيارات المركبات الكهربائية.

ويشتمل النموذجان على نظام إدارة الحرارة النشط الذي يستخدم سائل تبريد للحفاظ على درجة حرارة البطارية.

ويبلغ مدى EUV ما يقدر بنحو 250 ميلاً، وهو أقل ببضعة أميال من مدى EV، وتأتي السيارة أيضًا بسلك شحن قياسي مزدوج المستوى مع قابس قابل للتغيير يتيح للسائقين اختيار شحن 120 فولط و 240 فولط.

ولم تكن EUV هي السيارة الوحيدة التي تم الكشف عنها، إذ قامت شركة صناعة السيارات أيضًا بتحديث EV، السيارة الكهربائية الهاتشباك التي ظهرت للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

وبقيت العديد من المواصفات على حالها، وحصل التصميم الداخلي على ترقية، وانخفض السعر بمقدار 5500 دولار.

وتحتوي السيارة على بطارية بقدرة 65 كيلو واط توفر ما يقدر بنحو 259 ميلاً من المدى، كما أنها لا تزال مدعومة بمحرك واحد يولد 200 حصانًا و 266 رطلاً من عزم الدوران.

وتشتمل 2022 Chevrolet Bolt EV على شاشة تعمل باللمس بحجم 10.2 إنشات بالإضافة إلى مجموعة العدادات الرقمية العاملة باللمس بقياس 8 إنشات.

ولا تتمتع سيارة Chevy Bolt EV، التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2016، بملاحة داخلية داخل السيارة.

وتعتمد بدلاً من ذلك على Android Auto أو Apple CarPlay للخرائط واتجاهات القيادة، ولا يزال نموذج 2022 Chevrolet Bolt EV غير متوفر بشكل قياسي مع نظام الملاحة داخل السيارة.

وتتمثل إحدى الميزات الجديدة في وجود زر في الكونسول الوسطي يسمح عند تعشيقه بالقيادة بدواسة واحدة.

ويضغط السائق على دواسة الوقود للتحرك، وبعد أن تترك قدم السائق الدواسة، يبدأ نظام الكبح المتجدد في السيارة بالعمل ويوقف السيارة.

وتأتي Chevrolet Bolt EV بشكل قياسي مع مساعد السلامة Chevy، وست ميزات تتضمن المساعدة في الحفاظ على الممر وتحذيرك إذا غادرت السيارة الممر.





