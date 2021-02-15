كيفية إضافة خلفية Black Unity المجانية إلى أجهزة آبل الخاصة بك

نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي والمطالبة بالمساواة العرقية، ساهمت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في القضايا التي تسعى إلى تحسين العلاقات العرقية، ومن ضمن هذه الشركات شركة آبل التي كرست الوقت والموارد الضرورية لمبادرة العدالة والمساواة العرقية، التي تركز على التعليم وإصلاح العدالة الجنائية والمساواة الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، واحتفالًا بشهر تاريخ السود (Black History Month) الذي يبدأ الاحتفال به في الأول من شهر فبراير من كل عام، أصدرت آبل مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والمحدثة والمحتوى الحصري الذي يبرز ويضخم المبدعين والفنانين والمطورين من السود، ابتداءً من الميزات المنسقة في آب ستور، و Apple Music، وتطبيق Apple TV، و Apple Books، و Apple Podcasts، إلى أدلة خرائط آبل الجديدة، وخلفيات لحاسوب ماك وهاتف آيفون وجهاز آيباد وساعة آبل متاحة للتحميل بشكل مجاني تمامًا.



بالإضافة إلى ذلك؛ أطلقت آبل إصدارًا خاصًا من ساعة (Apple Watch Series 6) يحمل اسم (Black Unity)، وسوار خاص للساعة يحمل اسم (Black Unity Sport Band) بسعر 49 دولارًا.

إليك كيفية إضافة خلفية Black Unity إلى أجهزة آبل الخاصة بك:

أولًا: كيفية تنزيل خلفية Black Unity:

قم بزيارة صفحة آبل عبر هذا الرابط

اضغط على خيار (اكتشف المزيد) Find Out More.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، مرر للأسفل وستجد روابط للخلفيات متاحة لأجهزة ماك، وآيفون وآيباد.

اضغط على خيار (الحصول على خلفية) Get wallpaper لتنزيل كل منها.



ثانيًا: كيفية إضافة الخلفية في جهازك:

الآن، لإضافة الخلفية بحسب الجهاز الذي تستخدمه حاليًا، اتبع الخطوات التالية:

في حاسوب ماك:

في صفحة آبل السابقة، اضغط على خيار (الحصول على الخلفية) Get Wallpaper ضمن قسم حاسوب ماك.

اختر موقع حفظ الصورة في الحاسوب، ثم اضغط على (حفظ) Save.

افتح الموقع الذي قمت بحفظ الملف فيه في حاسوبك.

اضغط بزر الماوس الأيمن على الصورة، ثم اختر (تعيين صورة سطح المكتب) Set Desktop Picture من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

في هاتف آيفون أو جهاز آيباد:

افتح متصفح سفاري، ثم انتقل لصفحة تنزيل الخلفيات عبر هذا الرابط

اضغط على خيار (الحصول على الخلفية) Get Wallpaper إذا كنت تستخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (تنزيل) Download لتأكيد الأمر.

بعد تنزيل الصورة، اضغط على سهم التنزيل الأزرق في أعلى الجهة اليمنى من شاشة المتصفح.

اضغط على الصورة في نافذة التنزيل للحصول على عرض بالحجم الكامل للخلفية.

اضغط على زر المشاركة في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، ثم اختر (حفظ الصورة) Save Image لإضافتها إلى تطبيق الصور في جهازك.

افتح تطبيق الصور في هاتفك، ثم حدد الصورة التي قمت بتنزيلها سابقًا.

اضغط على زر (المشاركة) Share في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (استخدام كخلفية) Use as Wallpaper، ثم اضبط الصورة حسب تفضيلاتك.

بعد الانتهاء، اضغط على خيار (تعيين) Set ثم حدد هل تريد استخدام الخلفية في (شاشة القفل) Lock Screen أو (الشاشة الرئيسية) Home Screen أو (كلاهما) Both.

في ساعة آبل الذكية:

إذا كنت ترغب فيمكنك شراء سوار الساعة (Black Unity) بشكل منفصل من آبل، بالإضافة إلى ذلك تتوفر واجهة (Black Unity) لجميع طراز ساعة آبل الذكية ابتداءً من (Series 3) وأي طراز أحدث، حيث يمكنك إضافتها وتعديلها من خلال تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون.

اضغط على أيقونة معرض الوجوه في أسفل الشاشة.

ابحث عن سمة (Black Unity) وحددها، ثم اضغط على خيار (إضافة) Add.

اضغط على خيار (My Watch) في أسفل الشاشة.

اسحب للأسفل لرؤية سمة (Black Unity).

اسحب للجهة اليسرى أو اليمنى على واجهة الساعة الحالية حتى تصل إلى سمة (Black Unity).

ملاحظة: لإضافة واجهة (Black Unity) في الساعة، يجب أن يعمل ساعتك الذكية بإصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) أو أي إصدار أحدث، وأن يعمل هاتف آيفون بإصدار نظام التشغيل (iOS 14) أو أي إصدار أحدث.





