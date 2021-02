Stadia من جوجل تحصل على 100 لعبة هذا العام

يستعد فريق منصة Stadia من شركة جوجل لإضافة أكثر من 100 لعبة إلى خدمة الألعاب السحابية هذا العام، وفقًا لما كشفت عنه تدوينة جديدة عبر مدونة مجتمع المنصة.

وللمساعدة في تجديد الثقة في Stadia بعد إغلاق SG&E، قررت جوجل تقديم نظرة فاحصة على ما يحمله العام المقبل للاعبين.

وفي التدوينة، سلط الفريق الضوء على تسع ألعاب قادمة إلى منصة البث في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك FIFA 21 في 17 مارس و Judgment في 23 أبريل.

وتتوفر ألعاب Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition و Shantae: Risky’s Revenge في 23 فبراير.

وتعد Shantae: Risky’s Revenge بمثابة نسخة معاد تصميمها من الإصدار الأصلي لعام 2010 من Nintendo DSi، بينما تتضمن Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition كل محتويات DLC الأصلية.

وهناك ثلاث ألعاب قادمة في شهر مارس، أولها Came from Space and Ate Our Brains، وهي لعبة إطلاق نار تدور حول محاربة الكائنات الفضائية التي تغزو الأرض ويمكنها استيعاب ما يصل إلى أربعة لاعبين، قادمة إلى Stadia في 2 مارس.

وتصل لعبة FIFA 21 من EA إلى Stadia في 17 مارس، بينما تصل في 26 مارس لعبة Kaze and the Wild Masks، وهي لعبة التمرير الجانبي التي تتميز بعناصر المنصات الكلاسيكية من التسعينيات ورسومات فن البكسل ذات المظهر الحديث.

وتحصل Stadia في 23 أبريل على Judgement، وهو جزء من سلسلة Yakuza من Sega، حيث تلعب دور محامٍ يقاتل من أجل من أجل تخليص نفسه في المجتمع الفاسد.

كما سلط الفريق الضوء على ثلاث ألعاب دون تواريخ إصدار حتى الآن، بدءًا بلعبة Killer Queen Black، كما تأتي قريباً لعبة Street Power Football، وهي لعبة كرة قدم، بالإضافة إلى لعبة الخيال العلمي Hellpoint.

ويأتي إعلان Stadia بعد فترة وجيزة من إغلاق جوجل لاستوديوهات ألعاب Stadia الداخلية في مونتريال ولوس أنجلوس – كلاهما كان موجودًا تحت شعار Stadia Games and Entertainment أو SG&E – بسبب قرار الشركة بالابتعاد عن تطوير الألعاب.

وقال (فيل هاريسون) Phil Harrison، نائب رئيس شركة جوجل والمدير العام لخدمة Stadia، في ذلك الوقت: إنه يعتقد أن جلب ألعاب الجهات الخارجية إلى المنصة هو أفضل طريق لبناء الخدمة وجعلها بمثابة نشاط تجاري مستدام طويل الأجل.

وكان من المفترض أن تكون إحدى هذه الألعاب هي Terraria، لكن تم إلغاء إصدار Stadia من اللعبة بعد تعليق حسابات جوجل لمؤسسها المشارك.