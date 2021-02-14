Fuchsia OS يشغل برامج أندرويد ولينكس محليًا

تعمل شركة جوجل منذ سنوات على تطوير نظام التشغيل Fuchsia OS، وهو نظام تشغيل لا يعتمد بشكل واضح على لينكس.

ويوضح أحدث اقتراح لنظام التشغيل Fuchsia OS كيف يمكنه تشغيل برامج غير معدلة لكل من أندرويد ولينكس.

وتتمثل إحدى أكبر المشكلات في إنشاء نظام تشغيل جديد، لا سيما النظام الذي تم إنشاؤه من نقطة الصفر، مثل Fuchsia، في رغبة الأشخاص في أن يتمكنوا من تشغيل تطبيقاتهم المفضلة عبر نظام التشغيل هذا.

وفي حالة Fuchsia، الذي يمكن أن يكون نظريًا خليفة لكل من نظامي التشغيل كروم وأندرويد، فمن المرجح أن يتوقع الناس أن يكونوا قادرين على تشغيل تطبيقات أندرويد ولينكس، إلى جانب تطبيقات Fuchsia الأصلية.

وكان التوقع حتى الآن هو أن Fuchsia يمكنه تحقيق ذلك بالطريقة نفسها التي يستطيع بها نظام التشغيل كروم حاليًا تشغيل تطبيقات لينكس، وذلك من خلال تشغيل نسخة كاملة من لينكس في جهاز افتراضي.

وتم تعيين نظام التشغيل كروم لاستخدام هذه الإستراتيجية نفسها لقدرته على تشغيل تطبيقات أندرويد، وذلك بفضل مشروع يسمى arcvm.

ومع ذلك، هناك بعض الجوانب السلبية لنهج الجهاز الافتراضي، حيث قد تكون إدارة الملفات بين المضيف (Fuchsia) والضيف (أندرويد) صعبة أو مرهقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يركز Fuchsia OS على الأمن، في محاولة لإبقاء البرامج معزولة عن بعضها بعضًا حيثما أمكن ذلك.

وللحفاظ على هذا المستوى من العزلة مع تطبيقات لينكس، يحتاج Fuchsia إلى تشغيل أكثر من جهاز افتراضي واحد، مما قد يعيق الأداء.

وتم هذا الأسبوع تقديم اقتراح لحل بديل لنظام Fuchsia OS من أجل تشغيل البرامج المخصصة لنظامي لينكس وأندرويد.

وبدلاً من تشغيل لينكس نفسه، يحصل Fuchsia OS على نظام يسمى Starnix، الذي من شأنه أن يعمل كمترجم بين التعليمات الخاصة بنواة لينكس والتعليمات الخاصة بنواة Zircon الخاصة بنظام Fuchsia OS.

ومن المفترض أن تعمل برامج لينكس كالمعتاد، ويقوم Starnix طوال الوقت بالتأكد من أن التطبيق قادر على العمل عبر Fuchsia تمامًا كما هو مفترض عبر لينكس.

ويوضح الاقتراح كيف ينوي المطورون استخدام Starnix، ويتحدث الاقتراح في مناسبات متعددة عن استخدام Starnix لتشغيل التعليمات البرمجية من أندرويد مباشرة عبر Fuchsia OS.

ومن الواضح أن شركة جوجل تنوي أن يكون Fuchsia OS قادرًا على دعم تطبيقات أندرويد بعمق، دون الحاجة إلى إجراء استثناءات.

ويجب على المدى الطويل استخدام Starnix فقط كإجراء مؤقت للسماح لنظام التشغيل Fuchsia OS من جوجل بأن يكون قابلاً للاستخدام على نطاق أوسع أثناء انتظار المطورين لنقل تطبيقاتهم إلى نظام التشغيل الجديد.

كما يجب في كل المواقف تقريبًا أن يعمل تطبيق Fuchsia الأصلي بشكل أفضل من تطبيق لينكس أو أندرويد العامل عبر Starnix.





