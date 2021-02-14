الحكومة البريطانية تشتري 11000 جهاز iPhone SE

من المقرر أن تشتري وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة 11000 هاتف ذكي من iPhone SE تتضمن دعم برامج IBM.

وتعود شراكة آبل و IBM لجلب الأجهزة والحلول البرمجية للمؤسسة إلى عام 2014.

وذكرت التقارير أن وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لا تشتري فعليًا أجهزة iPhones SE من خلال آبل، لكنها وقعت عقدًا من خلال الموزع XMA لشراء 11000 جهاز iPhones SE بسعر 380 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من السعر العادي الذي يبلغ 399 جنيهًا إسترلينيًا.

وحصلت وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة أيضًا على بعض الإضافات، حيث يتم تزويد أجهزة الوزارة، كجزء من الصفقة، بعلامات الأصول المقاومة للماء والعبث بها المتضمنة رموز الباركود والأرقام، مع توفير XMA تفاصيل رقم العلامة ومعرف IMEI والرقم التسلسلي لكل هاتف تم إصداره.

وتقوم وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة أيضًا بشراء الوصول إلى دعم iOS الخاص بشركة IBM لمدة عامين من خلال جهة خارجية أخرى، Bramble Hub.

واشترت وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة هواتف آيفون من خلال اتفاقية إطار عمل Crown Commercial Service للمنتجات التقنية والخدمات المرتبطة بها، التي توفر للأجهزة والخدمات المرتبطة بها وصولاً إلى 37 مورّدًا.

كما منحت الوزارة شركة استشارات المشتريات Bramble Hub صفقة تصل قيمتها إلى 4.25 ملايين جنيه إسترليني لتوفير دعم مستقل من طرف خارجي لبرامج IBM لمدة 24 شهرًا باستخدام مجموعة الدعم السحابي لإطار عمل G-Cloud 12 الخاص باتفاقية CCS.

وتدرج Origina، التي تدعم أكثر من 800 من منتجات برامج IBM التي تم الحصول عليها بواسطة HCL Technologies، بصفتها متعاد من الباطن.

وليس من الواضح ما إذا كان قرار وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة بالعمل مع الجهات الخارجية مرتبط بما هو أكثر من السعر بدلًا من العمل مباشرةً مع آبل و IBM، لكن في النهاية، تتزايد الحصة السوقية لمؤسسات آبل و IBM.

وكانت إحدى أكبر عمليات شراء آبل و IBM في الماضي من United Airlines، وتعاونت آبل و Verizon هذا العام في برنامج Fleet Swap الجديد لسوق المؤسسات لترقية هواتف آيفون التجارية بسهولة.





