إليك طائرة DJI FPV COMBO غير المعلن عنها بعد

لم تكن أول طائرة مسيرة من منظور الشخص الأول من شركة DJI سرية إلى حد كبير لعدة أشهر، لكن ظهر مقطع فيديو الآن يعرض الطائرة الرباعية الجديدة DJI FPV COMBO مع وحدة التحكم ونظارات FPV من كل زاوية تقريبًا.

وتشير الملصقات البارزة في الزاوية اليمنى العليا إلى أنها ليست للبيع لأنها وحدة تجريبية، مما يعني أن بعض التفاصيل المتعلقة بطائرة DJI FPV COMBO قد تتغير قبل الإطلاق المتوقع في شهر مارس.

ويوضح الفيديو وجود مجموعة من الكاميرات الأمامية والسفلية التي من المحتمل أن تكون مستشعرات لتفادي العوائق، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية الكبيرة المثبتة عالياً في غلاف الطائرة بدون طيار.

ويحتوي الجانب السفلي للطائرة المسيرة أيضًا على مستشعرين للأشعة تحت الحمراء وضوء LED للمساعدة في الهبوط في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتأتي البطارية بشكل مستطيل طويل يتم توصيلها مباشرة في الخلف، ويبدو أن المجموعة تأتي مع شاحن وبنك طاقة محمول لإطالة عمر البطارية – وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح أي جهاز يتم توصيله بذلك.

ويبدو تصميم وحدة التحكم الجديد مستوحى من أذرعة التحكم بمنصات الألعاب، مع مقابض فردية لكل يد وأزرار التشغيل الموجودة في الخلف.

كما تتضمن وحدة التحكم عصي التحكم القابلة للفصل المألوفة لدى DJI الموجودة داخل كل مقبض وفتحة بطاقة MicroSD ومنفذ شحن USB-C.

ويقول الفيديو: إن نظارات V2 الجديدة تبدو أخف وزناً من نظارة DJI التي تم تقديمها في الأصل في عام 2019، حتى لو كان التصميم يبدو مشابهًا تمامًا.

ولا توجد لقطات لرحلة طيران فعلية حتى الآن لطائرة DJI FPV COMBO، ومن غير المتوقع أن تقدم المجموعة التي صورت هذا الفيديو (Dominion Drones) لقطات في أي وقت قريبًا.

وظهر الفيديو للمرة الأولى عبر قناة Dominion Drones ضمن منصة يوتيوب قبل إزالته بعد فترة وجيزة، ولا يوجد أثر للفيديو هناك، لكن الفيديو موجود ضمن قناة SpiderMonkey FPV بدلاً من ذلك.

يذكر أن إدارة ترامب أضافت الشركة الصينية في شهر ديسمبر 2020 إلى قائمة التجارة السوداء، مستشهدة بعلاقاتها مع الحكومة الصينية.





