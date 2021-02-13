ميامي تدرس دفع الرواتب بعملة بيتكوين

يمكن أن تصبح بيتكوين هي العملة المفضلة في ميامي قريبًا، حيث يفكر المفوضون في مدينة فلوريدا فيما إذا كانوا يعطون المسؤولين الحكوميين خيار تلقي الرواتب بعملة بيتكوين، وما إذا كان ينبغي عليهم السماح للجمهور والشركات باستخدام العملة المشفرة للدفع مقابل خدمات المدينة، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.

وقال رئيس بلدية ميامي (فرانسيس سواريز) Francis Suarez يوم أمس الجمعة: إن مدينة ميامي تسعى لتبني عملة بيتكوين في عملياتها، وهي خطوة قد تحقق أرباحًا من حيث جذب شركات التكنولوجيا.

ووافقت لجنة المدينة في وقت متأخر من يوم الخميس في تصويت على دراسة استخدام العملة الافتراضية أولاً ولإيجاد بائع يمكنه المساعدة في المعاملات قبل المضي قدمًا.

وقال سواريز: مدن مثل ميامي، نحاول جذب شركات التكنولوجيا إلى مدينة مثل ميامي، وهذه الخطوة جزء من عدة خطوات أكبر إذا كنت ترغب في جعل ميامي واحدة من أكثر المدن تقدمًا في مجال التكنولوجيا في البلاد.

وفي حين أن الخطوة الأولية تتضمن العثور على بائع خارجي لتسهيل معاملات بيتكوين، يريد العمدة أيضًا أن تستكشف المدينة، التي تحتل المرتبة 42 من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، استثمار مبلغ محدود من أموالها في بيتكوين كتحوط طويل الأجل للأصول.

وقال سواريز: أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه عندما تتبنى أمازون أو آبل بيتكوين كبنية للدفع، فسوف ينهار السد بشكل أساسي لأنك في تلك المرحلة تتحدث عن حجم كبير جدًا من المعاملات التي يمكنها استخدام بيتكوين، وأردت أن نكون في الطليعة.

وتبدأ ميامي بإطلاق حملات توعية عامة باللغات الإنجليزية والإسبانية والكريولية لتعليم السكان عن العملات المشفرة أثناء الضغط على الهيئة التشريعية للولاية لتمرير قوانين تسمح للمدينة باستثمار الأموال العامة في العملة المشفرة الشديدة التقلب.

ودخلت الحكومات المحلية أو الحكومية الأخرى في الولايات المتحدة في العملات المشفرة، بما في ذلك مقاطعة سيمينول في فلوريدا، حيث أطلق مكتب أمين الخزانة في أوهايو في عام 2018 بوابة دفع ضريبة العملة المشفرة، التي تم تعليقها في عام 2019 بسبب مشكلة قانونية.





