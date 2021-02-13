سبوتيفاي تتيح للموظفين مواصلة العمل عن بُعد

تقفز شركة سبوتيفاي إلى عربة العمل عن بُعد بشكل كبير مع إعلانها يوم أمس الجمعة عن أنها تسمح لموظفيها باختيار المكان الذي يرغبون في العمل فيه، سواء لتفضيل القدوم إلى المكتب أو البقاء في المنزل في الغالب وموقعهم الجغرافي في العالم.

وقالت شركة بث الموسيقى السويدية في تدوينة: إنها تسمح لموظفيها بالعمل من أي مكان، مما يقلب مستقبل الحياة العملية الحديثة.

وتطلق سبوتيفاي على المبادرة اسم العمل من أي مكان (Work From Anywhere) وتصفها على أنها طريقة جديدة للتعاون تسمح لموظفي الشركة بالعمل من أي مكان يبذلون فيه قصارى جهدهم في التفكير والإبداع.

وتقول الشركة: من خلال هذه العقلية الموزعة أولاً، نمنح الموظفين الفرصة لاختيار وضع العمل – سواء كانوا يفضلون العمل غالبًا في المنزل أو في المكتب – بالإضافة إلى موقعهم الجغرافي.

وأضافت: تنفذ الشركة الخيارات الجديدة هذا الصيف، ويقرر الموظف اختيار عدد المرات التي يعود فيها إلى المكتب في محادثات مع مديره وفريقه.

وفيما يتعلق بحرية العمل في أي مكان في العالم، تقول الشركة: إنها تسمح للموظفين بتحديد مواقعهم مع بعض القيود لمعالجة صعوبات المنطقة الزمنية، وقوانين الكيانات الإقليمية في الإطلاق الأولي لهذا البرنامج.

وأضافت: إذا اختار شخص ما موقعًا ليس بالقرب من مكتب سبوتيفاي، فسوف ندعمه بعضوية مساحة عمل مشتركة إذا أراد العمل من المكتب.

ومع تحول العمل إلى الأنظمة المستندة إلى السحابة وقيام الأشخاص بضبط الاجتماعات عبر الإنترنت، قامت المكاتب بتكييف نمط حياة العمل عن بُعد لأن التطعيمات باللقاحات قد تستغرق نصف العام حتى تكتمل.

وتتماشى خطوة سبوتيفاي مع العديد من شركات التكنولوجيا التي تخطط للاحتفاظ ببعض طرق العمل الجديدة التي ظهرت خلال جائحة فيروس كورونا.

ويأتي قرار سبوتيفاي في أعقاب إعلان من Salesforce في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيه عملاقة الحوسبة السحابية: إنها تعطي الموظفين خيار العمل في الغالب من المنزل من الآن فصاعدًا، كما تمنح الموظفين مزيدًا من المرونة حول الجداول اليومية لرعاية الأطفال أو الاهتمام بالأمور الشخصية.

وأعلنت العشرات من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك مايكروسوفت وفيسبوك، بالمثل عن التزامات رئيسية للعمل عن بُعد والسماح للموظفين بجعل بيئات العمل الجديدة في عصر فيروس كورونا دائمة، إذا اختاروا ذلك.

وشهدت الشركة، التي تقوم بتقييم مساحات مكاتبها في جميع أنحاء العالم، زيادة في عدد المشتركين المدفوعين خلال الوباء، حيث وصل عدد المشتركين إلى 155 مليونًا في الربع الرابع.





