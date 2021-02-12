8 من أهم الميزات الجديدة القادمة في تحديث iOS 14.5 لهواتف آيفون

بدأت شركة آبل بإطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث (iOS 14.5)، و (iPadOS 14.5) للمطورين يوم 1 فبراير الحالي، الذي يتضمن بعض الميزات الجديدة، وتركز فيه آبل على تعزيز الخصوصية الشخصية، وهو الأمر الذي دفع شركات، مثل: فيسبوك إلى شن هجوم شرس على آبل.

هناك العديد من الميزات الجديدة القادمة في تحديث (iOS 14.5)، نحن نعرف القليل منها حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يتضمن الإصدار النهائي من التحديث المزيد، وقد يكون هناك أيضًا إصلاحات للأخطاء و تحسين الأمان.

أولًا؛ ما هو تاريخ إصدار تحديث iOS 14.5؟

لا تعلن آبل أبدًا عن موعد إطلاقها لتحديث جديد من نظام iOS، ولكن من المتوقع أن تطلق آبل الإصدار النهائي من تحديث (iOS 14.5) في وقت لاحق من هذا الشهر أو في بداية شهر مارس، حيث إنه متاح الآن كإصدار تجريبي للمطورين، وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك حساب Apple Developer لاختباره، وأنه قد يحتوي على بعض الأخطاء حيث لا تزال آبل تعمل عليه قبل إطلاق إصداره النهائي.

ثانيًا؛ أهم الميزات الجديدة القادمة في تحديث iOS 14.5:



1- فتح قفل هاتف آيفون باستخدام ساعة آبل:

تختبر آبل حاليًا ميزة جديدة في هواتف آيفون تتيح لك فتح قفل هاتفك عندما ترتدي قناع الوجه بسهولة، ستتطلب الميزة الجديدة استخدام (ساعة آبل الذكية) Apple Watch. ومن الواضح أن هذه الساعة يجب أن تعمل بإصدار (WatchOS 7.4).

تُسمى الميزة الجديدة (إلغاء القفل باستخدام ساعة آبل) Unlock with Apple Watch، ويمكنك تفعيلها من خلال الإعدادات، وهذا يعني أنك لست مضطرًا إلى خلع قناع الوجه أو إدخال رمز مرور لإلغاء قفل آيفون عند تمكين هذه الميزة.

2- تعيين مشغل موسيقى افتراضي من اختيارك:

يعتبر تطبيق (Apple Music) هو مشغل الموسيقى الافتراضي في أجهزة آبل، ولكن أخيرًا تسمح لك آبل بتعيين مشغل موسيقى افتراضي من اختيارك، وهذا يعني أنه يمكنك الآن اختيار Spotify كمشغل الموسيقى الافتراضي في iOS 14.5.

لذلك بعد تثبيت تحديث (iOS 14.5) في هاتفك، في المرة الأولى التي تطلب فيها من المساعد الصوتي (سيري) Siri تشغيل الموسيقى، ستُدرج جميع خدمات بث الموسيقى التي قمت بتثبيتها في هاتفك، وكل ما تحتاجه هو اختيار أي خدمة تريد تعيينها كمشغل الموسيقى الافتراضي.

3- إمكانية بث تمارين Fitness Plus باستخدام AirPlay:

سيسمح iOS 14.5 و WatchOS 7.4 لمستخدمي Apple Fitness Plus ببث التدريبات مباشرة إلى أجهزة التلفاز والأجهزة المتوافقة مع AirPlay 2.

تتيح لك هذه الميزة عرض التدريبات على شاشة أكبر، ولكن للأسف؛ لا يمكن عرض مقاييس (Apple Watch) على شاشة التلفاز عند بث التمرين من آيفون أو آيباد باستخدام AirPlay، ولن تظهر حلقات النشاط ووقت التمرين المتبقي والسعرات الحرارية أيضًا، وستحتاج بدلاً من ذلك إلى عرضها على آيفون أو آيباد المتصل.

4- شفافية تتبع التطبيق:

يتضمن تحديث (iOS 14.5) بعض تغييرات الخصوصية، حيث من المتوقع أن نرى ميزة إشعارات الخصوصية المنبثقة الجديدة التي تتطلب من مطور التطبيق أن يطلب إذن المستخدم لمرة واحدة قبل أن يتتبع التطبيق أنشطته عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى. ويعتمد هذا على تغيير قامت به آبل في تحديث (iOS 14.3) يتيح لك معرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات قبل تثبيت التطبيق في جهازك.

لمعرفة كيفية هذه الميزة في جهازك؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية التحقق من البيانات التي يجمعها أي تطبيق قبل تثبيته في آيفون أو آيباد”

5- دعم واحدات التحكم بمنصات الألعاب من الجيل التالي:

أضافت آبل في تحديث (iOS 14.5) دعم وحدات التحكم PS5 و Xbox Series X، حتى تتمكن من ممارسة الألعاب في هاتفك أو جهازك اللوحي بسهولة. ومن المحتمل أيضًا أن يدعم Apple TV وحدات التحكم الجديدة مع تحديث tvOS 14.5.



6- دعم بطاقة SIM المزدوجة لشبكات 5G عالميًا:



تتيح ميزة (Dual-SIM) في هواتف (آيفون 12‌) استخدام خطين من الخدمة في الهاتف نفسها، وهي ميزة مفيدة للسفر أو الاحتفاظ بأرقام منفصلة للعمل والمنزل.ولكن قبل تحديث (iOS 14.5) كان وضع (Dual-SIM) مقصورًا على شبكات 4G LTE في جميع البلدان باستثناء الصين فقط.

ولكن الآن سيسمح لمستخدمي Dual-SIM بالحصول على سرعات 5G على كلا الخطين، وهي ميزة مهمة خاصة مع انتشار شبكات الجيل الخامس حاليًا.



7- إضافة ميزة المشاركة العائلية في Apple Card:

يشير الكود البرمجي في تحديث (iOS 14.5) إلى أن آبل ستضيف ميزة جديدة تسمح لعدة أشخاص باستخدام حساب (Apple Card) نفسه، مما سيتيح لأفراد العائلة مشاركة بطاقة واحدة.

سيتمكن صاحب حساب (Apple Card‌) الرئيسي من دعوة أفراد العائلة لاستخدام الحساب، مع إتاحة الإنفاق العائلي للعرض في تطبيق Wallet. سيتمكن أصحاب الحساب من وضع حدود للإنفاق حتى يتمكن جميع أفراد العائلة – ومنهم الأطفال – من استخدام البطاقة.



8- التغيير في التصميم في بعض تطبيقات آبل:

ستجد أيضًا في تحيدث (iOS 14.5) بعض التغييرات في التصميم في تطبيقات البودكاست والأخبار والتذكيرات، حيث أجرت آبل بعض التغييرات في التصميم في تطبيق (البودكاست) Podcasts، يتم الآن إدراج ملفات البودكاست ضمن (العروض) Shows بشكل بارز مع أوصاف الحلقات، كما أصبح من السهل الوصول إلى زر (استئناف) Resume. وتتيح لك علامة التبويب (بحث) Search أيضًا تصفح الفئات المختلفة للعثور على ما تبحث عنه بسهولة.



كما يضم تطبيق (التذاكيرات) Reminders خيار جديد لفرز القوائم في التذكيرات حسب تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الإنشاء أو الأولوية أو العنوان، بالإضافة إلى وجود خيار لطباعة قائمة تذكير، وهي ميزة أرادها المستخدمون في تطبيق التذكيرات منذ فترة.



كما يضم تطبيق الأخبار ( Apple News) علامة تبويب بحث جديدة، وأعيد تصميم قسم (+News) بميزة (For You)، كما يسهل عليك التصميم الجديد الوصول إلى علامة التبويب (تصفح) Browse.







