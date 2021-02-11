مايكروسوفت تواصلت مع Pinterest بشأن صفقة محتملة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة مايكروسوفت تواصلت مع Pinterest في الأشهر الأخيرة بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي التي تبلغ تكلفتها 51 مليار دولار.

وذكر التقرير أن المفاوضات لم تكن نشطة حاليًا.

وتتبع مايكروسوفت إستراتيجية اكتساب تهدف إلى حشد مجموعة من المجتمعات النشطة عبر الإنترنت التي يمكن أن تعمل على رأس منصة الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وأشارت Pinterest، التي زادت قيمتها السوقية بأكثر من 600 في المئة خلال جائحة فيروس كورونا، في الماضي إلى رغبتها في أن تظل شركة مستقلة.

ويمثل ارتفاع سعر سهمها عقبة أمام مايكروسوفت، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 80 في المئة تقريبًا، وذلك بالرغم من أن القيمة السوقية لمنصة Pinterest لا تزيد عن 3 في المئة من القيمة السوقية لمايكروسوفت البالغة 1.83 تريليون دولار.

وتجنبت مايكروسوفت، التي تبيع بشكل أساسي للشركات والحكومات بدلاً من المستهلكين، معظم ردود الفعل السياسية التي جعلت من الصعب على فيسبوك وجوجل إجراء عمليات استحواذ كبيرة.

وكشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن رغبتها في الاستحواذ على شركة تواصل اجتماعي بارزة العام الماضي عندما حاولت شراء عمليات الولايات المتحدة لمنصة تيك توك، وفشل عرض تيك توك بعد دخول شركة أوراكل المنافسة في المحادثات.

وقامت مايكروسوفت بالعديد من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة، وإلى جانب شراء موقع الشبكات المهنية LinkedIn مقابل 26 مليار دولار في عام 2016، فقد استحوذت على GitHub و Minecraft و ZeniMax.

ونظرت مايكروسوفت إلى المجتمعات عبر الإنترنت كطريقة لجلب التطبيقات الواسعة النطاق إلى منصتها السحابية، وتعتمد Pinterest، التي قالت الأسبوع الماضي: إن مستخدميها الشهريين نما إلى 459 مليون مستخدم، على AWS كمزود للبنية التحتية.

ووفرت ملكية المواقع، التي تضم أعدادًا كبيرة من المستخدمين النشطين، بيانات قيمة لأنشطة مايكروسوفت الأخرى.

وقالت الشبكة: إن البيانات الواردة من LinkedIn تستخدم لتخصيص تطبيقات وخدمات مايكروسوفت الأخرى.

ويمكن أن يتحول موقع التواصل الاجتماعية حيث ينشر ملايين المستخدمين صورًا لأشياء يهتمون بها أو قد يرغبون في شرائها إلى مصدر مهم للبيانات لعملاء خدمات التسويق من مايكروسوفت، بينما تعمل البيانات أيضًا كمواد خام لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي في الشركة.

واستفادت Pinterest، التي ظهرت للمرة الأولى في سوق الأسهم في شهر أبريل 2019، من زيادة الاستخدام المرتبطة بالوباء حيث ظل الناس في منازلهم أثناء عمليات الإغلاق وتحولت الأعمال التجارية من متاجر الفعلية إلى البيع عبر الإنترنت.

وسجلت في الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 76 في المئة في الإيرادات الفصلية، وعملت على توسيع قاعدة المعلنين الخاصة بها، وتقديم إعلانات وفرص للتجارة الإلكترونية تجعلها تتماشى مع التطورات المماثلة لدى المنافسين.

وبالنظر إلى طبيعة محتواها، فقد تجنبت الشبكة الاجتماعية إلى حد كبير التدقيق الذي واجهته المنصات الأخرى بسبب إخفاقات الإشراف.





