كيفية إخفاء الإشعارات في متصفح كروم عند مشاركة الشاشة؟

أصبحت خدمات وتطبيقات مكالمات الفيديو المختلفة هي الأداة الأساسية من أجل التواصل الشخصي مع العائلة والأصدقاء والتعلم والعمل من المنزل على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة، حيث تحول الجميع من اللقاءات الشخصية إلى اللقاءات عبر الإنترنت.

وقد أدى العمل عن بُعد إلى زيادة الحاجة إلى (مشاركة الشاشة) Screen Sharing أثناء مكالمات الفيديو من أجل إظهار عرض تقديمي لموضوع معين يتم الحديث عنه، سواء كان يقوم بذلك مدرس أثناء الفصل، أو خلال اجتماع رسمي للشركة.

ولكن عندما تشارك شاشتك مع الآخرين في الاجتماع يمكنهم رؤية كل ما يظهر على هذه الشاشة، مما يعني أنه عند ظهور إشعارات الويب يمكن أن يطلعوا عليها، في بعض الأحيان قد يكون إشعارًا عشوائيًا بالأخبار من جوجل، ولكن في أحيان أخرى قد يكون شيئًا شخصيًا – مثل رسالة من صديق في واتساب – لا تريد أن يراه أي شخص، وبذلك تمثل هذه الميزة خطرًا على خصوصيتك.

يمكن للأشخاص تعطيل الإشعارات المنبثقة في المتصفح قبل بدء الاجتماع، ولكن ذلك يمثل مشكلة بحد ذاتها نظرًا إلى أننا نستخدم مكالمات الفيديو الآن على مدار اليوم، فسيكون من الصعب جدًا إيقاف تشغيل الإشعارات كل يوم قبل بدء الاجتماع وتمكينها مرة أخرى بعد انتهاء الاجتماع، أضف إلى أنك قد تنسى أن تفعل ذلك أيضا.

لهذا السبب قررت شركة جوجل تقديم ميزة جديدة تعمل على إخفاء محتوى إشعارات الويب المنبثقة تلقائيًا في متصفح كروم أثناء مشاركة الشاشة، وبمجرد الانتهاء من الاجتماع يتم تمكين الإشعارات مرة أخرى تلقائيًا، يتضمن ذلك: إشعارات (Google Chat)، وإشعارات البريد الإلكتروني ومواقع الويب الخارجية.

عندما تكون ميزة مشاركة الشاشة نشيطة، سيظل متصفح كروم ينبهك بأنك تلقيت إشعارًا، ولكن محتوياته ستكون مخفية. وعند الانتهاء من مشاركة الشاشة ستتمكن من عرض أي شيء فاتك من خلال جيميل أو جوجل درايف أو من خلال أي مواقع ويب تابعة لجهات خارجية ترسل إليك إشعارات عبر كروم.

وبذلك تساعد هذه الميزة في التقليل من عوامل التشتيت وتمنع عرض المعلومات الحساسة أو الشخصية عن طريق الخطأ أثناء مشاركة شاشتك.

الجدير بالذكر أن جوجل قد قدمت قبل بضعة أشهر ميزة إخفاء محتوى إشعارات الويب تلقائيًا أثناء استخدام مشاركة الشاشة في خدمة (Google Meet)، ولكن الآن تقدم هذه الميزة في كروم بغض النظر عن كيفية مشاركة شاشتك في أي خدمة أو تطبييق لمكالمات الفيديو.



حيث تعمل ميزة كروم الجديدة مع تطبيقات التواصل التي تدعم ميزة مشاركة الشاشة، مثل: مسنجر، و Zoom، و Discord، و Microsoft Teams – في إصدار سطح المكتب وتطبيق الهاتف.

إليك كيفية تفعيل ميزة إخفاء الإشعارات في كروم أثناء مشاركة الشاشة:

افتح متصفح كروم في جهازك.

انسخ هذا الرابط “chrome://flags: والصقه في شريط العنوان، ثم اضغط على زر (Enter) في لوحة المفاتيح.

في مربع البحث بالأعلى، اكتب: (mute notifications during screen share).

اضغط على القائمة المنسدلة الموجودة بجوار خيار (mute notifications during screen share)، ثم اختر (تفعيل) Enabled.

اضغط على خيار (إعادة التشغيل) Relaunch الذي يظهر في الزاوية السفلية اليسرى، وسيؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل متصفح كروم مرة أخرى لتطبيق التغييرات.

تجدر الإشارة إلى أن جوحل قدمت في متصفح كروم بعض الأدوات الجديدة لتسهيل ضبط الكاميرا أثناء الاجتماعات. إذا كنت تستخدم كاميرا خارجية تدعم التحريك والإمالة والتكبير والتصغير، فيمكن لمتصفح كروم الآن الوصول إلى عناصر التحكم هذه.

وبدلاً من استخدام برنامج من الشركة المصنعة للكاميرا، يمكنك التحكم في الكاميرا مباشرةً من خلال كروم. ولكن لا يمكن لموقع التطبيق الذي تقوم من خلاله بإجراء المكالمة الوصول إلى عناصر التحكم إلا إذا منحته الإذن.





