تويتر تبحث في مدفوعات بيتكوين للموظفين

قد تصبح تويتر هي الشركة الرئيسية التالية التي تشتري بيتكوين، وذلك وفقًا لتصريحات المدير المالي لشركة التكنولوجيا، (نيد سيغال) Ned Segal، لشبكة سي ان بي سي.

وقال المدير المالي لمنصة التواصل الاجتماعي: إن شركة تويتر فكرت في ما إذا كانت قد تحتفظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، لكنها لم تقم بأي تغييرات بعد.

وفي مقابلة مع شبكة سي ان بي سي، قال سيغال: إن تويتر قد فكرت في كيفية الدفع للبائعين أو الموظفين الذين يستخدمون بيتكوين، إذا طلبوا التعامل باستخدام العملة الافتراضية، وما إذا كنا بحاجة إلى الحصول على بيتكوين.

وتراقب شركة التكنولوجيا الشركات الأخرى عن كثب، وناقشت إمكانية إضافة الأصول المشفرة إلى دفاترها الخاصة أو استخدامها لدفع رواتب موظفيها.

وأضاف: قد نفكر فيما إذا كنا نحول الدولارات إلى بيتكوين في وقت المعاملة أو إذا أردنا أن تكون عملة بيتكوين في ميزانيتنا العمومية جاهزة لإكمال تلك الصفقة.

وبالرغم من أن المدير المالي قال: إن تويتر لم تجري أي تغييرات بعد، إلا أنه أضاف أن نقطة التحول قد تأتي إذا كان عدد كاف من الأشخاص مهتمين بإجراء معاملات BTC مع شركة التكنولوجيا.

وتأتي تعليقات سيغال بعد يومين من كشف شركة تيسلا أن صانع السيارات قد اشترى 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وقد يقبلها قريبًا كطريقة دفع للسيارات، مما رفع من سعر العملة المشفرة إلى مستوى أعلى.

وإذا أعلنت شركات أخرى بمليارات الدولارات عن عمليات شراء أو خطط اعتماد مماثلة، فقد يساعد ذلك في دفع السعر أعلى.

وقالت يوم أمس الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز (ماري بارا) Mary Barra، ردًا على سؤال حول قبول عملة بيتكوين كدفعة للمركبات: هذا شيء نراقبه ونقيمه، وإذا كان هناك طلب قوي من العملاء عليه في المستقبل، فلا يوجد ما يمنعنا من القيام بذلك.

لكن على عكس ماسك، قالت بارا: ليس لدينا أي خطط للاستثمار في بيتكوين.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 11 في المئة يوم الثلاثاء بعد أن تغلبت الشركة على أهداف وول ستريت للمبيعات والأرباح الفصلية وتابعت نظيراتها للتواصل الاجتماعي للتنبؤ ببداية قوية حتى عام 2021 مع ارتفاع الإنفاق الإعلاني من الحضيض.

ويشغل (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصب الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات Square، وهو من المتحمسين المعروفين لعملة بيتكوين، وقال: إنه يعتقد أن الإنترنت سيكون لها عملتها الأصلية.

وقالت Square في شهر أكتوبر: إنها اشترت نحو 4709 بيتكوين بسعر شراء إجمالي قدره 50 مليون دولار.





