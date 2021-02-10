RoboCafe في دبي .. مقهى مثالي في ظل الوباء

حلت الروبوتات محل البشر في مقهى RoboCafe في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي وتقليل التجمعات البشرية.

ويمكن للعملاء تقديم طلباتهم باستخدام الروبوتات الألمانية الصنع، التي تقوم بعد ذلك بإعدادها وتسليمها مباشرة إلى طاولاتهم.

وقال الزبون الإماراتي (جمال علي حسن) Jamal Ali Hassan، الذي تم توصيل مشروباته الساخنة دون انسكاب: إنها فكرة جيدة، خاصة في الوقت الحالي.

وأضاف: تبعًا إلى انخفاض الإقبال على المطاعم، فإنني أتوقع أن تكون هذه الفكرة شائعة، حيث تطلب عبر الإنترنت ويعمل الروبوت أمامك ويقدم لك ما تريد في غضون دقائق.

ويعمل مقهى RoboCafe منذ أكثر من عامين، لكن تم تأجيل إطلاقه اعتبارًا من شهر مارس 2020 بسبب الوباء.

وتم افتتاحه أخيرًا في شهر يونيو الماضي، عندما تم تخفيف القيود في الإمارات العربية المتحدة.

وتم إنشاء RoboCafe بدعم من مبادرة الذكاء الاصطناعي لحكومة دبي، حيث لا يتدخل البشر إلا عند وجود خلل أو من أجل تعقيم الأسطح.

وقال المدير التنفيذي (رشيد عيسى لوتاه) Rashid Essa Lootah: يطلب العميل من الشاشة العاملة باللمس، ومن ثم يعتمد كل شيء على الذكاء الاصطناعي، ويقوم الروبوت بفرز الطلبات حسب الجدول ويضعها على روبوت الخدمة الصغير، ويقدمها روبوت الخدمة إلى العميل.

وتقوم الروبوتات الألمانية الصنع بصنع المشروبات، بينما يتم تصميم وتصنيع روبوتات التوصيل المستقلة بالكامل في الإمارات العربية المتحدة.

وقال العميل (فينسينت مارينو) Vincent Marino: أنا من المهووسين بالتكنولوجيا إلى حد ما، لذا فإن رؤية الروبوتات الصغيرة، مثل روبوت توصيل الطعام، والتجهيزات المختلفة – تشبه رؤية خط التجميع في مصنع لتصنيع السيارات.





