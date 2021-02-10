Nintendo Switch يحصل على أندرويد 10

عاد الأشخاص أنفسهم الذين جلبوا نظام التشغيل أندرويد إلى Nintendo Switch، فريق Switchroot، مع تحديث أندرويد 10، وذلك وفقًا لموقع XDA-Developers.

وفي حين أن التعديل متاح فقط لبعض نماذج Nintendo Switch، إلا أنه يسمح للمستخدمين الذين يقومون بتثبيته بتشغيل التطبيقات من متجر Google Play، مثل: الألعاب والمحاكيات، وخدمات البث، مثل: نيتفليكس و Twitch.

ويتيح التحديث لعصا Joy-Con العمل كعصا تناظرية مناسبة بدلاً من لوحة التحكم ذات الاتجاهات الثمانية، كما يجلب وضع النوم العميق، الذي يقول المطورون: إنه يمكن أن يستمر لأسابيع، والتحديثات الهوائية، والدعم الأفضل للشبكة اللاسلكية، الذي يعد بعدد أقل من قطع الاتصال.

وينبع السبب الحقيقي لجلب أندرويد إلى Nintendo Switch من إمكانية ممارسة الألعاب التي ليست ألعابًا بالأساس للجهاز، مثل الألعاب التي يمكن لعبها بواسطة محاكيات Game Boy Advance و Nintendo DS و PSP عبر متجر Google Play.

ويمكنك أيضًا الحصول على ألعاب Google Play الأخرى، مثل Genshin Impact أو تطبيقات مثل سبوتيفاي، دون أن تتخلى عن القدرة على لعب بألعاب Nintendo Switch، حيث يتم تثبيت أندرويد عبر بطاقة microSD بدلاً من منصة الألعاب نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التشغيل أندرويد لجهاز Nintendo Switch غير رسمي، ولا يدعم فريق LineageOS التعديل رسميًا، حيث إنه عبارة عن بنية معدلة تقريبًا من نظام التشغيل الذي كان مخصصًا لمنصة Shield TV من إنفيديا.

ويعمل نظام أندرويد 10 عبر أجهزة Nintendo Switch التي ظهرت قبل ترقية نينتندو للشرائح والبطارية، مما يعني أن جهاز Switch Lite مستثنى تمامًا.

وإذا كنت تمتلك أحد أجهزة Nintendo Switch القابلة للتعديل، التي يمكنك التحقق منها باستخدام أداة عبر الإنترنت، فإن بعض الأدلة حول كيفية الدخول إلى محمل الإقلاع لنظام أندرويد تقول: إنه من الممكن تخريب جهاز Nintendo Switch إذا ارتكبت أي خطأ، وتنصح بالحذر الشديد.

وهناك أيضًا محاذير أخرى، مثل حقيقة أن الألعاب المصممة لمنصة Nvidia Shield لا تعمل.

ومع ذلك، فإن قائمة المشاكل أصغر بكثير مما كانت عليه في المرة الأخيرة عندما كان إصدار أندرويد هو LineageOS 15.1، الذي يعتمد على أندرويد 8.1، بينما الإصدار الجديد مبني على LineageOS 17.1، الذي يعتمد على أندرويد 10.

ويتضمن سجل التغيير أدناه عددًا كبيرًا من التحديثات:

Lineage 17.1 يعتمد أندرويد 10.

تحديثات هوائية.

دعم Joy-Con الكامل وأذرع التحكم الاحترافية مع العصي والقضبان التناظرية.

دعم Hori Joy-Con.

دعم النوم العميق الذي يمكن أن يستمر لأسابيع.

بناء قائم على Android TV.

إعادة صياغة أوضاع المروحة لتشغيل أكثر هدوءًا.

الدعم المحسن للمنصات مع مقياس الدقة.

برنامج تشغيل شاحن معاد كتابته يدعم USB-PD والمنصات الخارجية.

برنامج تشغيل محسن للشاشة العاملة باللمس.

تثبيت أسهل عبر أداة التقسيم Hekate.

برنامج تشغيل محسن كثيرًا للشبكة اللاسلكية.

دعم تطبيق Shield TV عن بُعد للتحكم.

تحسين دعم ملحقات البلوتوث.

دعم الدوران التلقائي.





