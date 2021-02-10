هيونداي جادة في بناء السيارة الرباعية الأرجل

طرحت شركة هيونداي، التي استحوذت حديثًا على حصة مسيطرة في شركة بوسطن ديناميكس لصناعة الروبوت، نسخة جديدة من مفهوم السيارة الرباعية الأرجل التي كشفت عنها للمرة الأولى في عام 2019.

وتطلق هيونداي عليها اسم TIGER، وهي السيارة الرباعية الأرجل الثانية التي تخرج من استوديو Ultimate Mobility Vehicles التابع لشركة صناعة السيارات في وادي السيليكون.

وكانت السيارة الرباعية الأرجل الأولى مصممة لتكون ذاتية القيادة بالكامل، مع عدم وجود مساحة للسائقين أو الركاب.

وتعتقد هيونداي أن السيارة الرباعية الأرجل لديها القدرة على جعل العالم مكانًا أفضل، وتم تصميم المركبات خصيصًا للوصول إلى المواقع البعيدة للمهام المتعلقة بالاستكشاف العلمي، أو لتوصيل الطعام أو الإمدادات الطبية أثناء كارثة طبيعية أو حالة الطوارئ الأخرى.

ولدى مركبة TIGER أربعة أرجل، لكل منها سلسلة من المفاصل، مما يتيح للمركبة محاكاة طريقة مشي الثدييات والزواحف.

واستنادًا إلى بنية المنصة المعيارية، تشتمل ميزاتها على نظام متطور من أجل تحريك الأرجل والعجلات، والتحكم الاتجاهي بزاوية 360 درجة، ومجموعة من أجهزة الاستشعار للمراقبة عن بُعد.

وتهدف المركبة أيضًا إلى الاتصال بالمركبات الجوية غير المأهولة UAV، التي يمكنها شحن وتوصيل TIGER بالكامل إلى مواقع يتعذر الوصول إليها.

وتعتقد هيونداي أن التكنولوجيا التي تدعم هذه المركبة يمكن أن تجعلها جاهزة لمهمة بين الكواكب، ويمكن للسيارة الرباعية الأرجل عبور التضاريس غير المستوية، وتسلق الجدار، والقفز فوق حفرة، مع الحفاظ على مستوى المقصورة الرئيسية والبضائع.

وعندما لا تكون في الميدان، يتم تخزين الأرجل في الأسفل واستخدام العجلات الأربع للتحرك، ويمكن قيادتها مثل المركبات العادية التي تسير على الطرق الوعرة.

لكن TIGER مجرد دليل على المفهوم، وليس هناك ما يضمن أن هيونداي قد تضعها في مرحلة الإنتاج.

ويتوقع صانع السيارات الكوري الجنوبي أن تنمو هذه الفئة الجديدة من المركبات بسرعة خلال السنوات القادمة، ويعمل أيضًا على مفهوم مركبة التنقل النهائية غير المأهولة UMV لحالات الاستخدام الأخرى.

وتم تصميم أول مفهوم رباعي الأرجل، يسمى Elevate، لنقل الركاب، بينما من المفترض أن يكون TIGER غير مأهول بالكامل، حيث لا يوجد سائق ولا ركاب.

وبالرغم من أن هذه المركبات قد تتشارك في بعض الخصائص مع روبوت Spot من شركة بوسطن ديناميكس، لكن لم يتم تصميم أي من المفهومين مع أي مدخلات من شركة الروبوتات التي حصلت عليها هيونداي حديثًا.





