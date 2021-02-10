دورسي يركز على خوارزميات الشبكات الاجتماعية اللامركزية

يتخيل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، مستقبلًا حيث يمكنك اختيار ما تراه عبر الشبكات الاجتماعية اللامركزية من خلال اختيار خوارزمية التوصية المفضلة لديك، بدلاً من الاعتماد على شركة واحدة.

ويريد دورسي أن يكون لدى المستخدمين المزيد من اللامركزية بشأن خوارزميات الشبكات الاجتماعية من خلال منح المستخدمين خيار اختيار خوارزمية التوصية الخاصة بهم بدلاً من امتلاك خوارزمية افتراضية من شركة واحدة.

وعلاوة على ذلك، تريد منصة الشبكات الاجتماعية إنشاء متجر يشبه متجر التطبيقات حيث يمكن للمستخدمين تنزيل الخوارزمية التي يختارونها.

وأعرب دورسي عن اعتقاده بأن وجود الشبكات الاجتماعية اللامركزية أمر ممكن وخيار أفضل بكثير للعديد من منصات التواصل الاجتماعي اليوم، وخاصة تويتر نفسها.

ويلاحظ دورسي أن تويتر ترى الشبكة الخارجة عن إرادتها على أنها شبكة أكثر تنافسية، حيث تستفيد تويتر من خلال الوصول إلى مجموعات محادثة أكبر بكثير يمكن من خلالها عرض المحتوى ذي الصلة للمستخدمين.

وأضاف: تويتر متحمسة لبناء ميزات من شأنها أن تمنح الأشخاص مزيدًا من الخيارات بشأن ما يرونه، حيث يمكنك أن تتخيل متجرًا للخوارزميات التي تمنح الأشخاص مرونة مطلقة من حيث المشاركات التي توضع أمامهم.

وقد تبني تويتر خوارزميات الترتيب الخاصة بها للأشخاص من أجل الاختيار من بينها، إلى جانب تقديم متجر حيث يختار الأشخاص الخيارات المختلفة.

ومن خلال التمتع بهذه المرونة المطلقة، يهتم المستخدمون أكثر بالمشاركة في المنصة، ولا تخطط المنصة لاستضافة هذا المتجر فقط، بل المشاركة فيه.

وتستفيد الأعمال التجارية من خلال منح الناس المزيد من الخيارات، وبهذه الطريقة، يشارك المزيد من الناس في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصبح التجربة أكثر تخصيصًا.

ويرى دورسي أن اللامركزية هي وسيلة لمعالجة بعض المشاكل حول القسم 230، وهو القانون الذي يمنح المنصات الحماية من المحتوى الذي يكتبه المستخدم.

وكان القانون هدفًا شائعًا لبعض المشرعين، وقد تقدم الشبكة اللامركزية لمنصة تويتر طريقة لتجنب المشكلات إذا تم وضع قواعد أكثر صرامة، سواء كانت هذه القواعد تتطلب مزيدًا من الإشراف أو تطبيق نهج أكثر حيادية بشأن المحتوى المعروض.

وتعمل تويتر ببطء على تطوير الشبكة الاجتماعية اللامركزية منذ أكثر من عام، وأعلن دورسي عن المشروع، المسمى Bluesky، في شهر ديسمبر 2019.

وقالت شركة تويتر: إن فريق Bluesky قد يختار العمل مع النظام اللامركزي الحالي، أو قد يبني نظامًا جديدًا إذا اعتقد الفريق أن هذا هو أفضل نهج.





