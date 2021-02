تويتر ترفض أوامر الهند بحظر 1178 حسابًا

أشارت منصة تويتر إلى أنها تسعى من أجل إجراء محادثات مع وزير التكنولوجيا الهندي، بعد أيام من مطالبة البلاد العملاقة الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي بحذف 1178 حسابًا تقول: إنها تنشر معلومات خطأ عن احتجاجات المزارعين المستمرة.

وقال مصدران بوزارة التكنولوجيا: إن نيودلهي كتبت إلى تويتر في الرابع من شهر فبراير تطلب منها إزالة الحسابات التي قالت: إنها مدعومة من خصمها اللدود باكستان أو يديرها متعاطفون مع انفصاليي السيخ، لكن الشركة لم تمتثل بعد.

وأوضحت تويتر أنها تعتقد أن أوامر الحكومة الهندية بحظر الحسابات تتعارض مع القانون المحلي، وأنها لن توافق على حظر تام بالنسبة لبعض الحسابات، بل تقيد الوصول داخل الهند بدلاً من ذلك.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة: بينما اتخذنا مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الإيقاف الدائم، ضد أكثر من 500 حساب كانت جزءًا من الأمر الحكومي، لن يتم حظر جميع الحسابات.

وأضافت: لا تزال هذه الحسابات متاحة خارج الهند لأننا لا نعتقد أن الإجراءات التي تم توجيهنا لاتخاذها تتوافق مع القانون الهندي.

وقالت أجهزة الأمن الهندية: إن بعض الحسابات تدار من خارج البلاد وإنها تشارك وتضخم المعلومات الخطأ والمحتوى الاستفزازي حول احتجاجات المزارعين.

وقالت متحدثة باسم تويتر في الهند: نواصل العمل مع حكومة الهند من موقع الاحترام وتواصلنا مع الوزير المحترم لإجراء حوار رسمي، مضيفة أن سلامة موظفيها المحليين أولوية قصوى للشركة.

وخيم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي منذ شهور مطالبين بسحب قوانين الزراعة الجديدة التي يقولون: إنها تفيد المشترين من القطاع الخاص على حساب المزارعين.

وتقول حكومة رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) Narendra Modi: إن الإصلاحات تفتح فرصًا جديدة للمزارعين.

وأرسلت الهند في الأسبوع الماضي إشعارًا إلى تويتر بعدم الامتثال، مهددة مسؤوليها التنفيذيين بأحكام بالسجن والغرامات بعد أن لم تمتثل الشركة لأمر حكومي آخر لحظر المحتوى الذي زعم أن إدارة مودي كانت تحاول القضاء على المزارعين المحتجين.

وأثار الحادث انتقادات للشركة من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا التابع لمودي، في أحد أكبر أسواق تويتر من حيث عدد المستخدمين.

وقالت المتحدثة باسم تويتر: نحن نؤمن بشدة بأن التبادل المفتوح والحر للمعلومات له تأثير عالمي إيجابي، وإن التغريدات يجب أن تستمر في التدفق.

Transparency is the foundation for promoting healthy public conversation.

Following the reports of violence in recent weeks, we're sharing a granular update on our proactive efforts to enforce our rules and defend our principles in India: https://t.co/ry557Nj94U

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 10, 2021