أودي تكشف عن سيارة e-tron GT العاملة بتقنية بورش

كشفت شركة أودي عن سيارة Audi e-tron GT quattro وشقيقتها ذات الأداء العالي Audi RS e-tron GT – الرائدتان في مجموعة السيارات الكهربائية المتنامية لشركة صناعة السيارات الألمانية وأول خروج لها من سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي التي هيمنت حتى الآن على التشكيلة.

وتعد GT و RS ثالث ورابع سيارات كهربائية بالكامل في محفظة الشركة في الولايات المتحدة، بعد e-tron SUV و e-tron Sportback التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2019.

وتعتبر جميع نماذج e-tron جزءًا من خطة أدوي لإطلاق أكثر من 30 سيارة كهربائية وهجينة بقابس بحلول عام 2025.

وتتضمن GT، التي تدخل حيز الإنتاج هذا الربيع وتُطرح في السوق الأمريكية هذا الصيف، الكثير من مواصفات الأداء والرفاهية في مجموعتها الرياضية.

وتحتوي سيارة GT الأساسية على محركين ينتجان ما يعادل 469 حصانًا أو 522 حصانًا مع زيادة القوة، ويمكنها السفر ما يقدر بنحو 385 كيلومتر باستخدام بطارية 93.4 كيلوواط، ويبلغ مداها 480 كيلومتر.

بينما تحتوي سيارة RS على المحرك الأمامي نفسه مثل GT، لكن لديها محرك خلفي أكثر قوة، ويمكن للمحركين معًا إنتاج 590 حصانًا وما يصل إلى 637 حصانًا مع زيادة القوة.

ونتيجة لذلك، يمكن لسيارة RS أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثواني ولديها سرعة قصوى تبلغ 205 كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداها بنحو 375 كيلومتر.

وتتمتع المركبات أيضًا بهندسة كهربائية بقوة 800 فولط – الشيء نفسه الموجود في بورش تايكان.

وتسمح هذه البنية لسيارة GT، مثل تايكان، بتجديد بطاريتها من 5 في المئة إلى 80 في المئة في 22.5 دقيقة، وهو أحد أسرع معدلات الشحن في الصناعة.

وتشترك GT في أكثر من مجرد الهندسة الكهربائية بقوة 800 فولط مع بورش، حيث شاركت أودي وبورش، وهما شركتان في مجموعة فولكس فاجن، في تطوير GT وتايكان، وتحتوي السيارتان أيضًا على الهيكل نفسه ومنصة بطارية J1 EV.

وتأتي كلتا سيارتا E-Tron GT مزودتين بشاشتين – مجموعة العدادات الرقمية لقمرة القيادة الافتراضية بقياس 12.3 إنشًا وشاشة مركزية بقياس 10.1 إنشات – تعملان بأحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه في أودي.

ويعني هذا أن هناك شريحة LTE Advanced لاتصال الشبكة اللاسلكية على متن السيارة، وملاحة مدعومة بخرائط Here، وتطبيق هاتف ذكي مصاحب للتحكم في أقفال الأبواب والوظائف الأخرى، و CarPlay و Android Auto.

ويمكن للسائقين التحكم في الموسيقى والملاحة وعناصر التحكم الأخرى بالإضافة إلى ميزات خاصة بالمركبة الكهربائية، مثل البحث عن محطات الشحن، ويمكن للمالكين اختيار الترقية وإضافة شاشة عرض رأسية أيضًا.

وتأتي السيارة أيضًا بشكل قياسي بمقصورة داخلية خالية من الجلد تتميز بالمواد المعاد تدويرها، بما في ذلك جلد الغزال الاصطناعي المسمى Dinamica، وذلك بالرغم من أن خيار جلد Nappa متاح أيضًا كترقية.

ويبدأ سعر سيارة e-tron GT quattro من 99900 دولار، بينما يبدأ سعر RS e-tron GT من 139900 دولار.

وترتفع هذه الأسعار عند اختيار الميزات الإضافية، ولا سيما المصابيح الأمامية Matrix LED من أودي، التي تحتوي على نظام مرآة معقد يمكنه تشكيل الضوء بطرق محددة للغاية، والتي لا تتوفر إلا في أوروبا.

وهناك أيضًا شاشة عرض اختيارية يمكنها عرض المعلومات عبر الزجاج الأمامي، ونظام الصوت Bang & Olufsen الاختياري.

كما يزداد السعر اعتمادًا على العجلات التي تم تركيبها أو إذا اختار المشتري السقف المقوى بألياف الكربون على الخيار الزجاجي القياسي، والزجاج العازل للضوضاء على النوافذ الجانبية والخلفية، وكذلك مقاعد التدليك.





