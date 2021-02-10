آبل تستبدل بعض بطاريات MacBook Pro مجانًا

أطلقت شركة آبل برنامجًا جديدًا مجانيًا لاستبدال البطارية لأجهزة MacBook Pro لعامي 2016 و 2017 التي تواجه مشكلة تتعلق برفض الحاسب الاحتفاظ بالشحن بنسبة تزيد عن 1 في المئة.

وإذا كان جهاز MacBook Pro الخاص بك يرفض الاحتفاظ بالشحن بنسبة تزيد عن 1 في المئة، فقد تتمكن من استبدال البطارية مجانًا.

وقامت عملاقة التكنولوجيا للتو بطرح macOS Big Sur 11.2.1 والتحديث الإضافي macOS Catalina 10.15.7، الذي كان يهدف إلى إصلاح الخطأ الذي يمنع شحن بطارية أجهزة الحاسب المتأثرة.

لكن إذا لم تنجح التصحيحات، فيمكنك الاتصال بشركة آبل أو اصطحاب الحاسب المحمول الخاص بك إلى مركز الخدمة.

وتقول آبل: إن عددًا قليلاً جدًا من العملاء يواجهون المشكلة، وإن حالة صحة بطارية أجهزة الحاسب المحمولة المتأثرة تظهر تحذير الخدمة الموصى بها.

ويمكنك الاطلاع على حالة سلامة بطارية جهازك بالنقر فوق رمز البطارية أو بالانتقال إلى تفضيلات النظام.

وقالت آبل: إذا تأثرت بطاريتك، فإنك ترى رسالة الخدمة الموصى بها عند التحقق من حالة صحة البطارية، وإذا كانت الحالة تشير إلى أن بطاريتك عادية، فإن بطاريتك لا تتأثر بهذه المشكلة.

وإليك قائمة بنماذج MacBook Pro التي قد تعاني من هذه المشكلة المذكورة:

MacBook Pro (13 إنشًا، 2016، منفذا Thunderbolt 3).

MacBook Pro (13 إنشًا، 2017، منفذا Thunderbolt 3).

MacBook Pro (13 إنشًا، 2016، أربعة منافذ Thunderbolt 3).

MacBook Pro (13 إنشًا، 2017، أربعة منافذ Thunderbolt 3).

MacBook Pro (15 إنشًا، 2016).

MacBook Pro (15 إنشًا، 2017).

ولبدء استبدال البطارية، اتصل بدعم آبل، حيث تفحص الشركة الجهاز الخاص بك قبل صيانته للتحقق من أنه مؤهل لاستبدال البطارية مجانًا.

يذكر أن هذا ليس برنامج الاستبدال الأول الذي أطلقته شركة آبل بالنسبة لأجهزة الحاسب المحمولة المحددة هذه.

وبدأت مرة أخرى في عام 2018 برنامجًا بديلًا لجهاز MacBook Pro بقياس 13 إنشًا الذي تم تصنيعه بين شهر أكتوبر 2016 وشهر أكتوبر 2017، لأن البطارية كانت تنتفخ إذا تعطلت.

كما أطلقت أيضًا برنامج خدمة للوحة المفاتيح للنماذج التي تعاني من المفاتيح اللزجة والمفاتيح التي لا تستجيب.





