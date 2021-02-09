iOS 14.5 يتيح لسيري تغيير خدمة الموسيقى الافتراضية

أصدرت شركة آبل في الأسبوع الماضي إصدارات تجريبية من تحديثات iOS 14.5 و iPadOS 14.5 القادمة للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة، ومن بين عدد من الميزات الجديدة، أضافت الشركة القدرة على تعيين خدمة بث الموسيقى الافتراضية عند استخدام سيري لتشغيل الأغاني.

ويبحث سيري في الوقت الحالي عن الأشياء ويشغلها من أي موسيقى لديك في تطبيق آبل ميوزك فقط، سواء كانت مجموعتك الخاصة من الأغاني أو قائمة اشتراك آبل ميوزك.

واكتشف مستخدمو منصة ريديت أنه بعد تثبيت iOS 14.5 يسألك سيري عن خدمة الموسيقى التي تريد استخدامها عندما تطلب منه تشغيل أغنية.

ويمنحك سيري الخيار للاختيار من قائمة تطبيقات بث الموسيقى التابعة للجهات الخارجية بالإضافة إلى آبل ميوزك، ومن ثم يطلب إذنًا للوصول إلى البيانات من تطبيق الموسيقى الذي تختاره.

وينتقل سيري بعد ذلك إلى الخدمة افتراضيًا بعد ذلك عندما يُطلب منه تشغيل أغنية، وعلى سبيل المثال، إذا تم تحديد سبوتيفاي وقلت: يا سيري، شغل Moonlight Drive بواسطة The Doors، فلن تحتاج بعد الآن إلى تحديد سبوتيفاي لمنع المساعد الصوتي من محاولة تشغيل المسار عبر آبل ميوزك.

وكما لوحظ، فإن سيري يعين أيضًا خدمة بث الموسيقى كخدمة افتراضية إذا طلبت منه التشغيل من هذا التطبيق المحدد للمرة الأولى.

ووفقًا للمستخدمين الذين جربوا هذه الميزة، فإنها تعمل فقط مع عبارات محددة في الوقت الحالي، وأحيانًا تعود إلى آبل ميوزك، لذلك يبدو أنه لا يزال هناك بعض الأعمال التي يتعين على شركة آبل القيام بها قبل أن تكون متسقة تمامًا.

ويمكنك حاليًا أن تطلب من سيري تشغيل الموسيقى من خدمات أخرى، لكن عليك تحديد الخدمة التي تريد تشغيلها في كل مرة، وبخلاف ذلك، يفترض أنك تسأل عن آبل ميوزك.

ويعد iOS 14.5 التحديث الأكبر لنظام iOS 14 حتى الآن، حيث يقدم العديد من الميزات الجديدة المهمة، بما في ذلك القدرة على استخدام Apple Watch لفتح قفل آيفون باستخدام Face ID أثناء ارتداء القناع ودعم أذرعة التحكم بمنصات الألعاب من الجيل التالي.

وبعد سنوات من الاضطرار إلى استخدام خدمات آبل عبر آيفون افتراضيًا، بدأت الشركة تخفيف هذه القيود قليلاً.

وليس من الواضح متى سيكون iOS 14.5 جاهزًا للجميع، لكن 14.4 تم إصداره قبل بضعة أسابيع فقط، لذلك من المحتمل أن يكون في نهاية الشهر أو أوائل مارس.





