مؤسس هواوي يريد التحدث إلى الرئيس بايدن

دعا مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي، (رن تشنغفي) Ren Zhengfei، إلى إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وعملاقة التكنولوجيا الصينية، في أول تصريحاته العامة منذ تغيير الإدارة في واشنطن.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الدولية في الصين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، أعرب تشنغفي عن رغبته في التحدث مع الرئيس بايدن، وقال: إنه يأمل في وجود سياسة منفتحة من الإدارة الجديدة لصالح الشركات الأمريكية والتنمية الاقتصادية للولايات المتحدة.

ويأمل تشنغفي في اتباع نهج أكثر ليونة تجاه عملاقة الاتصالات الصينية التي أسسها بعد نحو عامين من الضغط من واشنطن.

وقال تشنغفي في تعليقات صينية – ترجمها مترجم رسمي – نشرتها شبكة سي إن بي سي ووكالة فرانس برس: أرحب بمثل هذه المكالمات الهاتفية، والرسالة تتعلق بالتنمية المشتركة والنجاح المشترك، وتريد الولايات المتحدة أن يكون لديها نمو اقتصادي وتريد الصين أن يكون لها نمو اقتصادي كذلك.

وتابع مؤسس هواوي: إذا كان من الممكن توسيع الطاقة الإنتاجية لهواوي، فإن ذلك يعني المزيد من الفرص للشركات الأمريكية للتزويد أيضًا، وأعتقد أن هذا سيكون مفيدًا للطرفين، وأعتقد أن الإدارة الجديدة تضع في اعتبارها المصالح التجارية لأنها على وشك تقرير سياستها الجديدة.

وأضاف: ما زلنا نأمل أن نتمكن من شراء كميات كبيرة من المواد والمكونات والمعدات الأمريكية حتى نتمكن جميعًا من الاستفادة من نمو الصين.

ولا تستطيع هواوي حاليًا التعامل مع الشركات الأمريكية لأن إدارة ترامب وضعتها ضمن القائمة السوداء التجارية لوزارة التجارة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.

وإلى جانب المشكلات الأخرى، فإن هذا يعني أن هواوي غير قادرة على ترخيص أندرويد من جوجل، مما يعيق بشدة أعمال الهواتف الذكية خارج الصين.

ودفع هذا الأمر هواوي إلى بيع شركة هونر التابعة لها من أجل حماية العلامة التجارية والسماح لها بمواصلة إنتاج الهواتف الذكية، لكن تشنغفي رفض الشائعات التي تفيد بأن هواوي قد تفعل الشيء نفسه مع قسم الهواتف الذكية الخاص بها.

وقال: لقد قررنا أننا لن نبيع أجهزتنا الاستهلاكية وأعمالنا في مجال الهواتف الذكية على الإطلاق، ولن تستثمر هواوي في تكنولوجيا الرقاقات.

وبحسب ما ورد، وصف مؤسس هواوي هاتف iPhone 12 بأنه أفضل هاتف ذكي في العالم، وقال: إنه ساعد في جعل شبكات هواوي للجيل الخامس مناسبة.

وأضاف: يحب العملاء المتميزون في أوروبا شركة آبل، وبالنظر إلى أن هواوي لم يعد لديها الآن هواتف متميزة، فقد ساعدتنا هواتف آبل في إثبات أن تقنية هواوي للجيل الخامس جيدة.





